Bakan Ersoy: “Son 19 yılda sinemaya destek 5,4 milyondan 246 milyon dolara çıktı”

Festivalin çok geniş bir coğrafyayı temsil ettiğini söyleyen Ersoy, kültür-sanat anlamında yapılan yatırımların son 19 yılda 5,4 milyondan 246 milyon dolara çıkarıldığını ifade etti.

Klasik sanattan güncel sanata, dijital sanattan sinemaya, edebiyattan dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplini ve binden fazla sanatçıyı bir araya getiren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, uluslararası bir sinema etkinliğine ev sahipliği yapacak. Türk dünyası sinemasının kültürel ve düşünsel alt yapısının sinema profesyonellerinin yanı sıra genç kuşakların ilgisine sunulması, Türk dünyasının kültürel kodlarını taşıyan sinema eserlerinin izleyici ile buluşmasına öncülük edilmesi, kültürel ve sanatsal işbirliği olanaklarının arttırılması ve yumuşak güç olan sinema sanatı vasıtasıyla müşterek tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerin güçlenmesine ve zenginleşmesine katkı sağlanmasını amaçlayan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 8 Kasım'da İstanbul'da başlayacak. Bu yıl ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek olan “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nde 13 ülkeden 42 film ile birlikte Türk Cumhuriyetlerinden 100'ün üzerinde sinemacı, oyuncu ve kültür insanı Festival kapsamında İstanbul'a gelecek. Açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalin tanıtım toplantısı Atlas Sineması'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin detaylarını anlattı.

“Geniş bir coğrafyayı temsil eden ciddi bir kültür-sanat adımıdır”

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin detaylarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bildiğiniz gibi 29 Ekim'de, Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde gerçekleştirdiğimiz İstanbul AKM açılışıyla, 17 gün sürecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni de başlattık. Türkiye'nin, bugüne kadar yapılmış en büyük ve kapsamlı kültür-sanat etkinliği olan bu organizasyon gerçek anlamda festival içinde festival olarak tanımlanabilecek bir içerik zenginliğine sahip. “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali” bunun en değerli örneklerinden biridir. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nden bağımsız olarak da çok geniş bir coğrafyayı temsil eden ve geleceğe yönelik atılmış ciddi bir kültür-sanat adımıdır. Bakanlık olarak biz buradayız. Türk Keneşi'ni temsilen Genel Sekreter Yardımcımız buradalar. İstanbul Üniversitesi Rektörümüz, TRT Genel Müdür Yardımcımız ile Festival Direktörümüz burada. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin arkasındaki iradeyi görmek isteyenler şu anda bu sahnedeki birlikteliğe bakabilirler” dedi.

“Türk dünyası olarak sanatta da beraber olmayı arzuluyoruz”

Bu festivalin Türk dünyasının ortak geçmiş, tarih, kültür ve coğrafyayla bağlayan bir geleneğin birlikteliği olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Anlatılagelen hikayelerimizin ve Türk dünyası var oldukça dilden asla düşmeyecek derslerin, öğretilerin ve bilginin kaynağı ‘Korkut Ata'nın adı altında bir sinema festivalini hayata geçiriyor olmaktan dolayı heyecanlıyım. Korkut Ata, Türk dünyasının sinemadaki varlığını en geniş kapsamıyla perdeye taşıyacağımız, tartışacağımız, fikir alışverişi yapıp ortak projeler üretmek için yol haritası belirlemeye çalışacağımız sanat ve sonuç odaklı bir birliktelik olacak. Aynı zamanda, Türk cumhuriyetleri ve topluluklarından kurmaca ve belgesel yapımların yarışacağı en kapsamlı film festivali olma özelliğini taşıyor. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali bizi ortak geçmişimizle; tarih, kültür ve coğrafyayla bağlayan bir geleneğin birlikteliğidir. Ondandır ki simgemizi “Turna Kuşu” olarak belirledik. Gönüllerin dili ve habercisi olan, uzakları yakın eden, mesafelerden bağımsız bir ve beraber olmayı temsil eden bu eşsiz motif amaç ve hedeflerimizi yansıtmakta çok doğru bir seçim olmuştur diye düşünüyorum. Zira Türk dünyası olarak her alanda olduğu gibi sanatta da beraber olmayı, birlikte yol almayı arzuluyoruz. Diğer yandan estetiği ve zarafeti ile sanat kavramı için de çok yerinde bir görsel seçilmiş oldu” diye konuştu.

“Büyük bir coğrafyanın sinemadaki sesi olacağız”

Festivalde birçok önemli ismin ağırlanacağını ve çok sayıda filmin gösteriminin yapılacağını belirten Bakan Ersoy, “Bu festivalde, sinema sanatının çatısı altında Türkiye dâhil toplam 13 ülke ve özerk cumhuriyet bir araya gelecek. Söz konusu 12 katılımcı Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, Gagavuz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. İşte bu denli büyük bir coğrafyanın sinemadaki sesi olacağız. Bakanlardan sinema kuruluşlarının yöneticilerine, oyuncu ve yönetmenlere kadar 100'ün üzerinde üst düzey misafir ağırlayacağız. Festival kapsamında gösterimi yapılacak 42 filmimiz bulunuyor. Kurmaca, belgesel, animasyon ve Cengiz Aytmatov sinema uyarlamalarından oluşan, özenle belirlenmiş bir seçki hazırlandı. Ayrıca festivalimizin bir yarışma bölümü olacak. Kurmaca ve belgesel kategorilerinde toplam 6 ödül sahiplerini bulacak. Bunların dışında bir tane “Onur Ödülü” vereceğiz ve yine Türk dünyasında televizyon ve sinema sektörüne katkılarından dolayı da 5 kurumumuz taltif edilecekler. Festival filmleri 8 - 12 Kasım tarihleri arasında Atlas 1948 ve Emek Sinemaları ile Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Cep Sinemasında ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak” dedi.

“Son 19 yılda sinemaya destek 246 milyon dolara çıktı”

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, kültür-sanat alanındaki yatırımlara büyük önem verdiklerini söyleyerek, “Elbette amacımız sadece bugünün yapımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmakla sınırlı değil. Türk dünyası için geleceğin sinema sanatına ve bu sanatın çatısı altında hayat bulacak nice esere rehberlik edecek adımları da atmak arzusundayız. Bu doğrultuda ‘Türk Dünyası Sinema Zirvesi'nin ilkini 11 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Ayrıca İstanbul Sinema Müzemiz 10 Kasım tarihinde Kırgız sinemasının 80. Yılı vesilesiyle bir resepsiyona; 11 Kasım tarihinde Özbek Günü etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Gerçekten hem katılım hem içerik hem de etkinlik noktasında dolu dolu bir festival bizleri bekliyor. Türkiye'de son 19 yıllık sürece baktığınızda, bu farkındalığın eyleme dönüştüğünü görürsünüz. Sinemaya verilen destek bu süreçte 45 kattan fazla artmış ve 5,4 milyon dolardan 246 milyon dolara çıkartılmıştır. 2018-2021 arası üç yıllık dönemde destek verdiğimiz proje sayısı bin 360 destek miktarı ise 284 milyon liradır. Bu desteklerle birlikte 2002 yılında gösterime giren yerli film sayısı 9 iken, pandemi öncesi dönemde 180'e kadar yükselmiş; 2 milyon olan yerli film izleyici sayısı da 33 milyona ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde gösterime girecek filmlerin kesitlerinden oluşan bir tanıtım videosu izletildi.