Bakan Gül: "Arabulucuların önüne giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Arabuluculuk sistemi 2013 yılında hukuk sistemine girdi. 2018 yılı Ocak ayından beri zorunlu arabuluculuk olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda arabulucuların önüne giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı. Başarı oranı yüzde 63." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da ilki düzenlenen 'Çalışma Hayatı Buluşmaları - Hukuki Uygulamaların Analizi' programına katıldı. Program kapsamında, işveren, işçi ve yargı tarafları ilk kez bir araya geldi ve çalışma hayatı değerlendirildi. Program gün boyu oturumlarla devam ediyor. Program kapsamında, iş davalarında zorunlu arabuluculuk, iş sözleşmesinin feshi ve feshe bağlı haklar, belirli süreli iş sözleşmesi, yurtdışı işçi istihdamı konuları ele alınıyor. TOBB, MÜSİAD, YASED gibi kurumların katılımıyla yapılan programda, işveren adına TİSK ile TOBB, işçi adına da TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ birer sunum gerçekleştirecek. Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Bakan Abdülhamit Gül, "Çalışma hayatı buluşmaları toplantısında çıkan önerilerin, görüşlerin hukuk hayatına da önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Demokratikleşme ve erişilebilir bir adalet sistemi insan onurunun vazgeçilmezidir, zarurettir. Aynı zamanda bu ekonomik kalkınmanın da olmazsa olmazıdır. Üreten insanımıza iş ve istihdam oluşturan bir ekonominin vazgeçilmez temel unsuru hukukun öngörülebilir olmasıdır. Ekonomik refahın tabana yayılması konusunda hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli çalışma alanıdır. Dünya da bir devlet yatırımcıya her türlü mali ekonomik desteği taahhüt etse ancak hukuki güvenceyi taahhüt etmezse o ülkede yatırım eksik kalır. Ekonomik istikrarın sürdürülebilir olması hukuki istikrarla mümkündür. Dolayısıyla bu hususlarla alakalı hem işçi hem işverenle ilgili sorunların tüm taraflarla birlikte aynı masada konuşuluyor olması oldukça anlamlıdır." dedi.

"Arabulucuların önüne giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı"

Arabuluculuk rakamlarını veren Bakan Gül, "Arabuluculuk sistemi 2013 yılında hukuk sistemine girdi. 2018 yılı Ocak ayından beri zorunlu arabuluculuk olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda arabulucuların önüne giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandı. Başarı oranı yüzde 63. Yani 878 iş mahkemesinin bir yılda bakabileceği dava arabuluculuk mekanizması ile birkaç haftada çözümlenmiş oldu. İşçi alın teri kurumadan alacağını aldı. İşveren de işçiye ödemesi gereken rakamda anlaşıp işine gücüne baktı." şeklinde konuştu.

"173 bin 297 dosyadan 95 bin 574'ü anlaşma ile sonuçlandı"

Ticari davalardaki arabuluculuk rakamlarını aktaran Gül, "2019 yılı Ocak ayı itibariyle ticari davalarda da arabuluculuk uygulamasını başlattık. 173 bin 297 dosyadan 95 bin 574'ü anlaşma ile sonuçlandı. Başarı oranı bu durumda yüzde 56. Ticari davalara baktığımızda bu rakamlar yüksektir. İhtilafların uzlaşma ile çözülmesi hem işçi hem işvereni etkiliyor. Bu ihtilafların uzlaşma ile bitirilmesi çalışma hayatını olumlu etkiliyor. 81 ticaret mahkemelerinin bir yılda bakabileceği dava arabuluculuk sitemiyle çözülmüş oldu. Arabuluculuk siteminde Singapur Sözleşmesini imzalayan bir taraf ülke olarak tüm dünyadaki yatırımcıların arabuluculuk sistemlerinde sorunlarını çözebilmelerine imkan tanıyan düzenlemeyi getirdik." diye konuştu.

"Elektronik tebligat sistemi ile 20 milyon 621 bin 253 tebligat 1 yıl içinde gönderilmiştir"

Bakan Gül, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle elektronik tebligat da çalışma hayatına, yargılamaya önemli katkı sağlayan bir uygulama. Elektronik tebligat sistemi ile 20 milyon 621 bin 253 tebligat 1 yıl içinde gönderilmiştir. Bu sistem bireyler için isteğe bağlıdır. Yargılamanın hızlanması açısından, vatandaşların yargı sürecinde bilgi sahibi olması açısından elektronik tebligat sistemi oldukça faydalıdır." ifadelerini kullandı.

"Geçen haftasonu itibariyle 704 bin 172 işlem noterliklerde yapılmıştır"

Noterlik uygulaması hakkında da konuşan Bakan Gül, "Haftasonu noterlerin açık olması ile çalışma hayatının çarkları haftasonu da dönmeye başlamıştır. Yurtdışından gelen bir iş adamının veya hafta içi çalışan kişiler de bu uygulamamız ile işlerini halledebilmektedir. 704 bin 172 işlem geçen hafta sonu itibariyle noterliklerde yapılmıştır, bir yıl daha dolmadan gerçekleşen rakam bu sayıdadır. 3 Şubat tarihi ile noterlerde güvenli ödeme sistemine geçilmiştir. Noterliklerde bir diğer yenilik de 3 Şubat itibariyle başlanan kredi kartı kullanılması uygulamasıdır." açıklamasında bulundu.

Bakan Gül, sözlerini şöyle tamamladı: "Çalışma hayatını ilgilendiren; mevzuatta ya da uygulamada karşılaşılan sorunların burada masaya yatırılacağına inanıyorum."