Bakan Karaismailoğlu: “Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının Nisan 2021'de açılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapımı devam eden Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattını 2021 Nisan sonu itibariyle açmayı hedeflediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapımı devam eden Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nın Göktürk istasyonunda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, yapılan çalışmalar ile Türkiye'nin her bir noktası arasında ulaşım ve haberleşmenin mükemmel hale getirildiğini belirterek, "Dahası ülkemizi dünya ile bağlarken, ekonomik ve sosyal bağlarını da güçlendiriyoruz. Oluşturduğumuz Milli Ulaşım ve Altyapı Politikaları, bu noktadan baktığımızda aslında geleceğin daha güçlü Türkiye'sine ve daha müreffeh bir topluma hizmet ediyor” diye konuştu.

“Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibariyle açmayı hedefliyoruz”

İstanbulluların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için şehrin metro istasyonları ile donatıldığını söyleyen bakan Karaismailoğlu “İstanbul'da an itibariyle 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun da dahil olduğu 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımına devam ediyoruz. İstanbul'a daha önce 80 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırmıştık. İstanbul'un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. İnşallah Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibariyle açmayı hedefliyoruz. Gayrettepe tarafını da yine önümüzdeki yıl açmayı planlıyoruz. Yine bu hattın devamı olan Havalimanı-Halkalı arasını da inşallah 2022 yılı içerisinde faaliyete alacağız” dedi.

“Projenin fiziki ilerlemesini yüzde 75 seviyesinin üzerine çıkardık”

4 bin 500 kişilik bir kadroyla çalışmalarının devam ettiğini söyleyen bakan Karaismailoğlu “İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak ve şehir merkezinden Havalimanına ulaşımı 30 dakikaya indirecek olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metromuzda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Metro hattı kapsamında yer alan toplam 9 adet istasyon yapısının inşaatında yüzde 75 ilerleme sağladık. Ray altı beton ve panel prekast imalatları, ray serimi ve elektromekanik imalatları çalışmalarımız sürüyor. Yapımı devam eden ray serimi ve diğer üstyapı işlerinde büyük ilerleme kaydederek toplamda projenin fiziki ilerlemesini yüzde 75 seviyesinin üzerine çıkardık” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin en hızlı kazılan metro projesi olarak tarihe geçmiştir”

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro inşaatının rekorları projesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Projenin bir an önce tamamlanması amacıyla, ülkemizde ilk defa 10 adet kazı makinesi bu metro projesinde kullanılmıştır. Türkiye'nin en hızlı kazılan metro projesi olarak tarihe geçmiştir. Yine Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılacaktır. Ülkemizdeki mevcut metroların hız limiti azami 80 kilometredir ancak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattımız ise saatte 120 km hız yapacak şekilde projelendirilmiştir. Türkiye'nin en hızlı ve sürücüsüz metro araçları olan ilk tren setinin imalatlarını da tamamlayarak 3 Eylül'de raylara indirmiştik. Bugün itibariyle 2. tren setinin imalatını da tamamlayarak raylara indirdik. Tünelde birleşimleri yapılarak set haline getirilen araçlarımızın ilk canlandırmasını da bugün yapıyoruz. Bu ay içinde tren performans testlerine de başlayacağız. Kasım ve Aralık ayında gelecek 4'er set ile birlikte yıl sonuna kadar toplam 10 set metro aracı raylara indirilmiş olacak ve onların da performans testlerine başlamış olacağız. Metro hattının yapımında olduğu gibi tren setlerinin yapımında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik veriyoruz. Projemiz kapsamında üretilecek olan 136 aracın imalatı %60 oranda yerlilik şartı taşıyor.Bu anlamda araçlarımızı büyük ölçüde yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de üreterek milletimizin hizmetine sunacağız. Söz konusu hat yine Türkiye'de bir ilk olarak yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemleri kullanılarak işletmeye açılacak” açıklamalarında bulundu.

“Covid-19'a karşı çalışanlarımız için tüm sağlık tedbirlerinin alındı”

Projenin ilk etapta tamamlanacak olan Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminin Nisan 2021'de, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesiminin ise 2021 yılı son çeyreğinde tamamlanmasının planlandığını söyleyen Bakan Adil Karaismailoğlu “Metro hattımız tamamlandığında her gün 600 bin İstanbulluya, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakika gibi kısa bir sürede kat etme imkanı sunacağız. Metro hattımız, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerimizin sınırlarından geçerken, şehir içi karayolu trafik yükünü de önemli oranda azaltmış olacak. Hattımız, Yüksek Hızlı Tren Hattı başta olmak üzere diğer metro hatlarıyla da entegre bir şekilde hizmet verecek, hatlar arasında yolcu transferi de mümkün olacak. Artık sona doğru yaklaştığımız Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı yapım çalışmalarımızda Covid-19'a karşı çalışanlarımız için tüm sağlık tedbirlerinin alındığının da altını çizmek istiyorum. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattımızın İstanbul'umuza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“30 Kasım'da uydumuzu uzaya fırlatacağız”

Uzay alanında da büyük çalışmalar yapıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu “Dün itibariyle Tüsksat 5A uydumuzu teslim aldık. İnşallah onların hazırlıklarını yapıp 30 Kasım'da da onu uzaya fırlatacağız. Uzayda da varlığımızı gücümüzü hissettiriyoruz bütün dünyaya” şeklinde konuştu. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, bilimsel anlamda büyümek, gelişmek ve her konuda dünya lideri bir ülke olmak için ciddi çaba içerisindeyiz. 18 yılda kat ettiğimiz yolu, ulaştırma ve haberleşme alanında devrim niteliği taşıyan dev projelerle taçlandırdık” şeklinde açıklamalarda bulundu.