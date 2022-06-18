Bakan Karaismailoğlu: "Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem projesinde yüzde 43 ilerleme kaydettik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesini yerinde inceledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Nisan ayında kamuoyu ile paylaştırdığımız Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızda ülkemizin 2053 yılına kadar tüm ulaşım sistemlerimize yönelik hedeflerimizi belirledik. Buna göre demiryollarında toplam hat uzunluğunu 28 bin kilometrenin üzerine çıkaracağız. Yolcu taşımacılığının payını yüzde 1'den yüzde 6'ya çıkaracağız. Yük taşımacılığında ise yüzde 5'ten yüzde 22'ye ulaşacağız. Hızlı tren bağlantısına sahip şehir sayısını 8'den 52'ye yükselteceğiz. Demiryolu işletmeciliğinde enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da şu an çalışması devam eden raylı sistem ağının uzunluğunun 263 kilometre olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Projelerimizin tamamlanmasıyla bu uzunluk 366,3 kilometreye çıkacak. Gururla ifade etmekteyiz ki mega şehir İstanbul'un raylı sistem ağının yüzde 50'sinden fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacaktır" şeklinde konuştu.

Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesinde yapılan çalışmaları anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Bugün yerinde incelemediğimiz Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Marmaray ile entegredir ve 8 durağı vardır. Bu kapsamda mevcut haliyle Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl şeklide duran 8,3 kilometrelik hat üzerinde iyileştirme ve yeni düzenlemeler yapıyoruz. Bu yeni konseptte güzergah hem demiryolu ve hem de yürüyüş kulvarı olacak. Yani, çevreci bir demiryolu hattından bahsediyoruz. Proje kapsamında 7,3 kilometrelik yaya yolu, 6,3 kilometrelik bisiklet yolu, 10 bin 120 metrekarelik meydan alanı, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 6 bin metrekare kapalı sosyal ve kültürel mekan, 9 adet yaya altgeçidi, 3 adet yaya üst geçidi, 1 adet karayolu üst geçidi, 12 adet karayolu altgeçidi ve 2 adet de taşınacak yaya üst geçidi yer alıyor. Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil projemizle İstanbul halkına hızlı, rahat, çevreci ve hibrit bir ulaşım imkânının yanında bisiklet ve scooter kullanım alanları ile birlikte spor ve gezinti alanları da var. Proje çalışmalarında bugüne kadar 42 bin 570 metre rayın, 410 adet katener direğinin ve 24 kilometrelik enerji telinin demontajını tamamladık. Yeni sistemin kurulması için hazırlıkları bitirdik. Yüzde 43 oranında ilerleme kaydettiğimiz projenin tamamlanmasıyla birlikte 215 bin metrekarelik çalışma alanında demiryolu hattının bir yönü trenler tarafından kullanılacak. Diğer yönü de yaya yürüme, dinlenme alanlarından oluşacaktır. Böylece daha önce sadece demiryolu için kullanılan alanın yüzde 57'sinin yaya kullanımına açık yeşil alan olmasını sağlıyoruz. Dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzun ortasında bir ulaşım, dinlenme ve sosyal alan tesis ediyoruz. Bu proje ile hattı kullananlarla birlikte güzergah üzerinde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın da yaşam konforunu artırıyoruz" diye konuştu.

Projenin Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Projemizin hizmete girmesiyle birlikte 2023-2053 yılları arasında sağlayacağı ekonomik kazancı da ifade etmek istiyorum; karayolu bakım ve işletmesi açısından 425 milyon 562 bin euro, kaza azalmaları açısından 116 milyon 971 bin euro ve zamandan 242 milyon 544 bin euro olmak üzere toplamda 785 milyon 77 bin euro kazanç sağlayacağız" açıklamalarında bulundu.

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesini de eleştiren Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'u nasıl yönettikleri ortada. Bozulan otobüsler, bitirilemeyen metro hatları, üzerine hafriyat dökülen metrolar, bozuk yollar, bitirilemeyen iptal edilen projeler, bakanlığımızın yaptığı hizmetleri sahiplenme, bu zihniyetin en iyi yaptığı şey karşı çıkmak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'na, Osmangazi Köprüsü'ne 'istemeyiz' dediler. İzmir Otoyolu'na, Kuzey Marmara Otoyolu'na ve tabii 1915 Çanakkale Köprüsü'ne karşı çıktılar. Bu gayriciddi ve kısa vadeli zihniyetleri dikkate almadık. Almayacağız da. Yolumuza devam ettik. Neticede bu eserler halkımızın günlük yaşantısına hız getirdi, tasarruf getirdi, konfor getirdi. Artık İstanbullular felç olan ulaşımı görmek istemiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan ve 2019 öncesi ihalesi yapılmış 100 kilometre uzunluğundaki metro hatlarının da bir an önce bitirilmesini İstanbullular bekliyor ama maalesef İBB'de böyle bir çalışma ve heyecan hiç yok" dedi.