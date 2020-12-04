Bakan Karaismailoğlu: “Türkiye'nin lojistik bir güç olması için hep birlikte çalışıyoruz”

1,6 milyar insanın yaşadığı, 39 trilyon 410 milyar dolar GSMH ve 8 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz. Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü lansman töreninde konuştu.

“67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz”

Yolcu taşımacılığının yanı sıra kargo taşımada da her geçen gün ağırlığı artan havayolu ulaşımının hem bugünün hem de geleceğin en önemli lojistik modlarından biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, ülkemizin coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasında kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığının altını çizdi. Karaismailoğlu, “1,6 milyar insanın yaşadığı, 39 trilyon 410 milyar dolar GSMH ve 8 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz” ifadesini kullandı.

“Son 18 yılda hava alanlarımızın sayısını 26'den 56'ya çıkardık”

Bakan Karaismailoğlu, “‘Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Son 18 yılda, Türk Havayollarını bir dünya markası haline getirerek, uçtuğumuz rotaların kapsamını genişleterek, hava alanlarımızın sayısını 26'den 56'ya çıkararak önemli bir yol kat ettik. Stratejik çalışmalarımız sayesinde Türkiye ve İstanbul bugün dünya havacılığının önemli bir transit merkezi haline gelmiştir” dedi.

“Türkiye'nin lojistik bir güç olması için hep birlikte çalışıyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin lojistik bir güç olması için hep birlikte çalışıldığını belirterek; şunları ifade etti: “Tüm ulaşım modlarındaki dev projelerimizle, akıllı hareketlilik çözümlerimizle, haberleşme atılımlarımızla, ekonomimize, ihracatımıza omuz vermeye devam ediyoruz. Yeni İpek Yolu'nun, Afrika-Avrupa-Asya üçgeninde odaklanmaya başlayan ekonomik gücün bize getirdiği fırsatlara hazır olmalı ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.”

“2020 yılında hava kargo gelirlerinin 110,8 milyar dolara ulaşacak”

TİM ile THY arasında hayata geçecek olan iş birliği protokolünün ülkenin ekonomik hedefleri açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Türk Hava Yolları tarafından kargo taşımacılığında yüzde 30'a varan hizmet bedeli avantajı sağlanması, ihracatçılarımızın rekabet güçlerini artırmasına büyük katkı sağlayacak. IATA'nın raporlarında 2020 yılında hava kargo gelirlerinin 110,8 milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir. 2019 yılında 102,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçen gelirler göz önüne alındığında, hava kargonun geçmiş yıllara göre toplam sektör içerisindeki payının iki kat artarak yüzde 26 oranında yükseleceği tahmin edilmektedir” bilgisini paylaştı.