Bakan Karaismailoğlu: “Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizyolunda özellikle yat limanları, kruvazör limanları çalışmalarına devam edildiğini belirterek, “Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız” dedi. Bakan Karaismailoğlu ayrıca, Ağustos ayı itibarıyla Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının hizmet vermeye başlayacağını da söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Otelciler Birliği tarafından düzenlenen (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği Programı'na katıldı. Şişli'de bir otelde saat düzenlenen programa Karaismailoğlu'nun yanı sıra TÜROB Başkanı Müberra Eresin ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, son 20 yılda yapılan ulaştırma ve altyapı çalışmalarının önemine değinerek bu çalışmaların turizme etkisini anlattı. Havayolu taşımacılığının turizm ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bu bağlamda gerçekleştirilen projelerden de bahsetti. Bakan Karaismailoğlu, denizyolu konusunda da pek çok önemli yatırımın yapıldığını, Yenikapı Kruvaziyer Limanını önümüzdeki aylarda hizmete alınacağını söyledi.

“20 yılda bölünmüş yol ağı 28 bin 650 kilometreye çıktı”

20 yıl içerisinde ulaştırma anlamında çok önemli projelere imza attıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Malumunuz, ülkemizde 20 yıl öncesinde çok yetersiz bir karayolu altyapısı vardı. Onun için bizim hızlıca karayolu altyapımızı önemli bir seviyeye getirmemiz gerekiyordu. Bu kadar kısa yılda, 20 yılda, 28 bin 650 kilometreye çıkan bölünmüş yol ağı ve 68 bin kilometrenin üzerindeki karayolu ağında önemli işler yapıyoruz. 28 bin 650 kilometrelik yol ağımızda mevcut trafiğin neredeyse yüzde 85'ine hizmet veriyoruz. O yüzden yaptığımız iş çok kıymetli. Önemli bir altyapı açığını tamamladık ama tabii ki yeterli değil, üzerine daha çok ekleyeceğiz. Bu yüzden bir taraftan da planlamalarımız devam ediyor” dedi.

“Havayolu yolcu sayısını 30 milyondan, 210 milyona çıkardık”

Havayolunu halkın yolu yapmak için gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden Bakan Karaismailoğlu, çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyleyerek, “Havayolunda çok büyük bir eksiğimiz vardı. Sonuçta 27 havalimanını son açtığımız havalimanımızla 57'ye çıkardık. 20 yıl önce Türkiye genelindeki havayolu yolcu sayısı yıllık 30 milyondu. Bugüne geldiğimizde 210 milyon yolcuya çıktı. Tabii ki yeterli değil, bunu daha da artıracağız. Hakikaten ülke içerisindeki yurt içinde havayolu halkın yolu oldu. Dünyada ulaşamayacağımız yer olmayacak demiştik ve çok şükür önemli bir şekilde sağladık. Artık bütün dünyayı Türkiye'ye bağlayacağız ve bağlıyoruz. Çok önemli havalimanı yatırımları yapıldı. Son iki ay içerisinde iki tane önemli havalimanımızı hizmete açtık. Önce Tokat Havalimanı, ardından da Rize-Artvin Havalimanı gibi, dünyadaki sayılı örneklerden biri olan bir havalimanını Türkiye'ye ve dünyaya kazandırdık” diye konuştu.

"Antalya Havalimanı'ndaki kapasite artışı projesine başlanıldı"

Havayolu taşımacılığının turizme etkisini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, bu bağlamdaki çalışmalara da örnek verdi. Karaismailoğlu, “Havayolu özellikle turizm sektörü açısından çok önemli. Bu yüzden biz de, yaptığımız master planlarda, özellikle mevcut havalimanlarının kapasitelerini ve önümüzdeki yıllarda gelişmelere cevap verebilme açısından da yeniden planlamalar yapıyoruz. Antalya Havalimanı kapasitesini doldurmuştu. Antalya Havalimanı iç hatlar, dış hatlar terminalleri, apron alanlarında kapasitesini artırıcı tedbirler almamız gerekiyordu. Bu yüzden tam 765 milyon avroluk bir yatırıma ihtiyacımız vardı. Bunu da, devletten para çıkmadan nasıl yapabiliriz, şeklindeki fizibiliteden sonucunda, 2025 yılı sonrasında 25 yıllık işletme ihalesine çıkarak, hem 765 milyon avroluk yatırımı işletmeciye yaptırıyoruz hem de 25 yıl boyunca devlete tam 8 buçuk milyar avroluk gelir sağlayacak bir projeyi de faaliyete geçirmiş olduk. Şu anda Antalya Havalimanı'ndaki kapasite artışı projesine başlanıldı, hummalı bir çalışma var. 2025 yılına kadar bütün yatırımlar bitecek ve devam edecek. Aynı şekilde Çukurova Havalimanı da bölgesi için çok önemli, kıymetli bir projemizdir. Buranın da son ihalesini yaparak İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde hizmete almış olacağız” şeklinde konuştu.

“Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız”

Denizyolu çalışmalarından da bahseden Bakan Karaismailoğlu, “Denizyolunda özellikle yat limanları, kruvazör limanları çalışmalarımız bir yandan devam ediyor. Yenikapı Kruvaziyer Limanı için önemli çalışmalarımız var. ÇED ve planlama süreçlerinde son aşamaya geldik. İnşallah Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız. O da sektör açısından çok önemli bir ihtiyacı ve kapasiteyi artıran çok önemli bir liman olacak" dedi.

“Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı Ağustos ayında hizmete başlayacak”

Avrupa ve dünyanın önemli havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı için metro bağlantı çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul'daki şehir içi havalimanı bağlantılarını saracak metro yatırımlarında önemli gelişmeler var. Ağustos ayı itibarıyla Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız İnşallah hizmet vermeye başlayacak. Şu anda bütün yapım çalışmaları tamamlandı. Test sürüşleri ve sertifikasyon süreçleri devam ediyor. Yine Sabiha Gökçen Havalimanı, mevcut Kadıköy-Kartal-Pendik hattının bağlantısı da tamamlanmış oldu. Orada da test ve sertifikasyon süreçlerimiz devam ediyor. Bunları da bağladığımızda özellikle havalimanları ile İstanbul'u merkezi yerleri ve turizm sektöründeki bağlantıları da tamamlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.