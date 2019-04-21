Bakan Kasapoğlu: “1 milyon genci yetenek taramasından geçirdik”

Hangisine yeteneği varsa biz ona o branşta eğitim vererek bunu sağlayacağız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto'nun desteği ile Türkiye Tenis Federasyonunun organizasyonuyla Spor Toto Tenis Park'ta 22-28 Nisan tarihleri arasında bu yıl 12'ncisi olan kadınlar tenisinin en iyilerini Türkiye'de buluşturan TEB BNP Paribas İstanbul Cup düzenlenecek. Son şampiyon Pauline Parmentier'in yanı sıra, Carla Suarez Navarro, Camila Giorgi, Mihaela Buzarnescu ve Çağla Büyükakçay gibi önemli oyuncuların korta çıkacağı turnuva öncesi bastın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, TEB Mali İşler Genel Müdürüm Yardımcısı Aşkın Dolaştır ve milli tenisçi Çağla Büyükakçay katıldı.

Toplantıda Bozgeyik ve Durmuş'un ardından bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu çok önemsediğini belirtti. Kasapoğlu, “17 yılda spor alanında çok önemli açılımlar gerçekleştirdik. En ücra köşelerde bile çok güzel tesislerimiz var. Pek çok branşta çok güzel kaliteli tesislere sahibiz. Bundan sonraki süreçte sporu tabana yayma politikamızda hem sportif başarımızı yukarıya taşıyacağız hem de engelli engelsiz kadın çocuk demeden sporun günlük yaşamın parçası ve tarz olarak hayatlara dahil etmeye başladık” dedi.

“Sporun her branşı hiçbir ayrım gözetmeksizin bizim için önemli”

Bakan Kasapoğlu, “Önceki gün milli eğitim bakanıyla önemli bir protokol imzaladık. Bu protokolde eğitim ile sporu iç içe hale getirerek hatta ve hatta okul öncesi süreci de başlatarak 3 yaşından itibaren spor eğitimini başlatacağız. Bu anlamda tesislerimiz 7/24 herkesin hizmetinde olacak. Spor da engel tanımıyoruz anlayışıyla tüm tesisleri halkımıza açtık. Herkesi tesislere bekliyoruz. Okullarımızı spor noktası haline getirme noktasında çok önemli bir açılımı gerçekleştirdik. Sporu biz birkaç branştan ibaret saymıyoruz. Sporu önemsiyor ve önceliyoruz. Kazakistan'da çok önemli bir foruma katıldık. Geleneksel sporu geleceğe ve yeni nesillere aktarmak için bizi biz yapan değerleri ileriye taşıma açısından verimli bir forum oldu. Sporun her branşı hiçbir ayrım gözetmeksizin bizim için önemli. Halkla buluşturma noktasında çok daha güçlü bir şekilde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Tenisle buluşturmaya 11 ile de başladık ve tüm Türkiye'ye yayacağız”

Kasapoğlu, “Bu bizim için önemli bir açılım. Ülkemiz spor alanında da çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu mana da ben tenis alanında da yüzün üzerinde uluslararası organizasyona katıldık ve ev sahipliği de yapıyoruz. İstanbul Cup'a çok güzel bir şekilde ev sahipliği yapacağız. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak yurtlarımızda 700 bin ev sahibimize ev sahipliği yapıyoruz. Yurtlarımız hiçbir otele aratmayacak şekilde çok güzel ve konforludur. Son yıllarda Cumhurbaşkanının takibi ve ısrarıyla çok güzel aşamalara geldik. Gençlerimizi tenisle buluşturuyoruz. 11 il de başladık ve tüm Türkiye'ye yayacağız. Çok güzel bir ilgi var. Halkımızın her kesimini istediği branşla buluşturacağız. Önemli bir heyecanı ortaya koymak açısından güzel bir başlangıçtır. Milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay ile gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz başlayacak olan bu organizasyon ilk 50 içinden 8 oyuncu Türk seyircisinin karşısına çıkacak. Kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Gençlerimizi taramadan geçirip yetenekli olduğu branşa yönlendireceğiz”

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu anlamda spor organizasyonları diplomasinin de başlangıcıdır. Bu organizasyonları farklı branşlarda artıracağız. Son 17 yılda gerçekleştirilen spor yatırımlarının meyvelerini alacağımızda inancım tamdır. Farkındalık oluşturmak için el birliğiyle çalışacağız. Federasyonun kurduğu seyyar tenis kortlarıyla bunu çok güzel yapıyorlar. Biz de tenis kortları inşa edeceğiz ve yaygınlaştıracağız. Üniversitelerimiz de ve farklı komplekslerde yaygınlaştırarak bu konuda ruhla çalışan amatör tenisçilerimizi kazandıracağız. Sporculara başarılar diliyorum. Tüm olimpiyatlar bizim için önemlidir. Güzel bir şekilde hazırlanıyoruz ve işletiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında 1 milyondan fazla çocuğumuzu yetenek taramasından geçirdik. Bu da devam edecek, hangisine yeteneği varsa biz ona o branşı eğitim vererek sağlayacağız. Bu çerçevede 40 bin sporcu havuzunda gencimiz var. Bu protokol çerçevesinde yetenek taramasını hem de spora yönlendirmeyi mutlaka en yetenekli branşa yönlendirerek bu branşta faaliyet göstermesini temin ediyoruz.”