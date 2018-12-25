Bakan Kasapoğlu açıkladı; Projesi olan genç girişimcilere destek artacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 2018'de konuştu. Bakan Kasapoğlu, girişimciliğe yönelik projelere bakanlık olarak daha fazla destek vereceklerini açıkladı.

Girişimcilik ruhunun ülkelerin ekonomik durumuna önemli ölçüde etki eden güçlerden biri olduğunu kaydeden Kasapoğlu, “”Bu sebeple yeni nesillerimizin girişimcilik kavramı doğrultusunda yetiştirilmesini temin etmek, onları bu heyecan ve motivasyonla bizlerin de bakanlık olarak en önemli görevlerinden bir tanesidir” dedi.

“Bizler bakanlık olarak gençlerimizin girişimci ruhla yetişmesi için tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye hazır olduğumuzu her ortamda dile getiriyoruz” diyen Kasapoğlu, “Sadece bununla da kalmıyoruz; bakanlığımızın tüm tesislerinde, gençlik merkezlerimizde, organizasyonlarımızda ve aynı zamanda sporun olduğu her ortamda girişimciliğin ön plana çıkması noktasında çalışmalarımızı gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, “Girişimcilikle ilgili düzenlediğimiz eğitimler, inovasyonla ilgili gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve buna benzer tüm yatırımlar yarınlarda daha çok genç girişimcimizin ekonomimizde yer alması amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden bir kısmıdır” ifadelerini kullandı.

“Girişimciliğe yönelik bir projesi olan gençlerimizi çok daha fazla destekleyeceğiz”

Bakan Kasapoğlu, girişimciliği yazılı metinlerle, teorik ifadelerle değil gençlerin bunu gerçek dünyada yaşayarak öğrenmesi gerektiğine inandıklarını ve bu bağlamda da destekleri çeşitlendireceklerinin altını çizerek, “Gençlerimizi girişimciliğe yönlendirme noktasında desteklerimizi fazlalaştıracağımızı ifade ediyorum. Bu bağlamda gençlerimize şunu söylemek istiyorum; girişimciliğe yönelik bir projesi olan gençlerimizi çok daha fazla destekleyeceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

Kasapoğlu, ayrıca girişimci ruhu özendirme, girişimci ruhu gençlere kazandırma noktasında mevcut girişimcilere ve müteşebbislere de önemli görevler düştüğünü söyleyerek, “Bu vesile ile müteşebbislerimizin gençlerimizin elinden tutmak ve yetiştirmek konusunda insiyatif almalarının gerekli olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.