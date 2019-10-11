İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kasapoğlu, başkanlarla maçı takip etti

Türkiye’nin Arnavutluk ile oynadığı 2020 Avrupa Kupası Elemeleri maçını Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Türkiye'nin Arnavutluk ile oynadığı 2020 Avrupa Kupası Elemeleri maçını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile beraber takip etti.


Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan 2020 Avrupa Kupası Elemeleri müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Bakan Kasapoğlu maçı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yan yana izledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.