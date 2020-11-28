Bakan Kasapoğlu: “Cemil hocanın hatırasının yaşatılması adına çalışmalarımız olarak”

Dr. Cemil Taşçıoğlu adına düzenlenen tenis turnuvasının ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Cemil hocanın hatırasının yaşatılması adına, bakanlık olarak gençler, sporcular adına daim kılmak için çalışmalarımız olacak” dedi.

Türkiye'de görülen ilk Covid-19 vakalarını tedavi ederken bu virüs sebebi ile hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü Cemil Taşçıoğlu anısına Esenyurt Soul Entertainment Group'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Gençler Turnuvası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup ödül töreni gerçekleşti. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun eşi Didem Taşçıoğlu, Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagöl ve Esenyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Oktay Şahin katılım gösterdi. Turnuvada kadınlarda Ksenia Zaytseva birinciliği alırken, Özlem Uslu ise ikinci oldu. Erkeklerde de 1. Zsombor Velcz, 2. Ilya Snitari olarak organizasyonu tamamladı. Dereceye girenlere kupaları Bakan Kasapoğlu tarafından verildi.

“Cemil hocanın hatırasının yaşatılması adına çalışmalarımız olarak”

“Cemil hoca bir hoca olarak, bir öncü olarak insanlara en güzel şekilde hizmet etmiş bir isim” diyerek sözlerine başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Kendisini maalesef Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ama hem hocaların hocası olarak, arkadaşlarının, sevdiklerinin, ailesinin ifadeleriyle bir sevgi insanı olarak çok önemli bir değerdi. O değeri yaşatma adına tabii ki biz de bu turnuvanın düzenlenmesini çok anlamlı, çok kıymetli buluyoruz. Cemil hocanın hatırasının yaşatılması adına da hem onun hayat biçimiyle bundan sonra da bakanlık olarak gençler, sporcular adına daim kılmak için çalışmalarımız olacak. Çünkü onun o özverili, fedakarca olan gayretlerini hem Covid sürecindeki çalışmalarıyla hem öncesinde bir hekim olarak çalışmalarını çok iyi biliyoruz. Kendisini bu vesileyle öğrenme şansımız oldu. Onun gibi insanlığa hizmet yolunda yetişecek gençlere bir ilham kaynağı olma konusunda anlatacağız ve yaşatacağız. Ben kendisini rahmetle, minnetle yad ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci tüm insanlık olarak, Türk milleti olarak en kısa zamanda en az kayıpla atlatmayı temenni ediyorum. Başta Cemil hocamız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza millet olarak şükranlarımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“İstanbul'umuzu bir tenis üssü haline getirme yönünde çabalarımız var”

Sporun dostluk ve kardeşliği pekiştirdiğine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, “Bugün bir spor vesilesiyle hocamızı andık. Hocamızın da bir spor dostu olduğunu biliyoruz. Özellikle futbola olan ilgisini değerli eşiyle de konuştuk. Spor dostluk, kardeşlik, dayanışma, sağlık demek. O yüzden sporun bu yönünü daha güçlü kılma, sporu tabana yayma ve spora erişimi kolaylaştırma adına çalışmalarımız var. İstanbul'umuzu bir tenis üssü haline getirme yönünde çabalarımız var. Geçtiğimiz günlerde İstinye'deki tenis tesislerimizi yenileyerek tekrar hizmete açtık. Yeni tenisçiler yetiştirmek, bizi uluslararası alanda başarıyla temsil edecek gençlerimizin elinden tutmak adına çabamız, gayretimiz devam edecek. Sporla, kültürle, sanatla, ilimle yoğrulmuş gençlerimizle inanıyorum ki yarınlar çok daha güçlü, aydınlık olacak” diye konuştu.

“Rekabetin en güzel seviyede olduğu bir maç diliyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son olarak da yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirerek, şu cümlelere yer verdi:

“Her iki takımımıza başarı diliyorum. Centilmence, dostça ve rekabetin en güzel seviyede olduğu bir maç diliyorum.”