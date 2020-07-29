İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kasapoğlu finali izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali stattan takip etti.


Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı tribünden izledi. Bakan Kasapoğlu dışında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu müsabakayı protokol tribününden takip etti.


Maç öncesinde Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir, Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu birlikte fotoğraf verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.