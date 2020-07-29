Bakan Kasapoğlu finali izledi

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali stattan takip etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı tribünden izledi. Bakan Kasapoğlu dışında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Maç öncesinde Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir, Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu birlikte fotoğraf verdi.