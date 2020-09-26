Bakan Kasapoğlu, Gaziosmanpaşa'da gençlerle buluştu

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziosmanpaşa'da hizmet veren Farika Kitaplı Kahve'de gençlerle buluşup, sohbet etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin geçtiğimiz sene hayata geçirdiği Farika Kitaplı Kahve'de gençlerle buluştu. Kütüphaneyi ziyaret eden ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlerle sohbet de etti. Gençliğin umutları olduğunu ve onlar için çeşitli projeler yaptıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Harika bir ortamı gördüm burada. Küçükköy'de yarı olimpik havuz merkezimizin temelini de attık. Her alanda Gaziosmanpaşa Belediyesi ile ciddi iş birliğimiz var. Gerek sportif gerekse gençlik için işbirliği bunlar. Bugün çok önemsediğimiz bir projenin yerindeyiz. Başkanım ve ekibini tebrik ediyorum. Bu mekanların arttırılması için bakanlık olarak ciddi destekler veriyoruz. Böyle başarılı projeleri gördükçe mutlu oluyoruz. Buradaki gençler de çok mutlu. Salgın nedeniyle kısıtlı giriş var ama salgın sonrası inşallah bunları genişleteceğiz. Gençlik bizim umudumuz. Böyle projeleri destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Usta: “Gençlerimiz her şeyimiz”

Genç bir spor bakanına sahip oldukları için mutluluk duyduğunu aktaran Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Yüce ise şunları söyledi:

“Gençliğin başında genç bir bakanımız olunca söylemlerinden ve desteklerinden heyecan duyduk. Sermayemiz gençler ise onlara yönelik her türlü işbirliği için güçlerimizi birleştirmeliyiz. Gençlerimiz her şeyimiz. Helal olsun böyle projeler.”

2019 yılında faaliyete geçen Farika Kitaplı Kahve'de öğrenciler sessiz ve huzurlu ortamda ders çalışma imkanı bulurken, uzman psikologlar tarafından da sınav streslerine karşı danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabiliyor.