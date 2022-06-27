Bakan Kasapoğlu: "Halkın spora erişiminde antrenörlerin katkısı çok önemli"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun yaygınlaşmasında antrenörlerin büyük rol oynadığını belirerek, “Sporu herkes için ulaşılabilir kılmak bizim amaçlarımızdan biri. Sizler bizim halkla temasımızı en yüksek seviyede sağlayabilecek arkadaşlarımızsınız. Hem spora erişim noktasında hem de sportif başarıya giden yolda sporcularımıza rol model olan antrenörlerimizin katkısı çok mühim" dedi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun yaygınlaşmasında antrenörlerin büyük rol oynadığını belirerek, hem spora erişim noktasında hem de sportif başarıya giden yolda sporcularımıza rol model olan antrenörlerin katkısının çok önemli olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin 81 ilindeki antrenörler ve il müdürlüklerindeki yöneticilerle çevrim içi programda görüştü.

Konuşmasına antrenörlere başarılarla dolu, verimli bir yaz dönemi dileyerek başlayan Bakan Kasapoğlu, “Bu toplantıyı aslında yüz yüze yapmak istiyorduk, yoğunluktan dolayı çevrim içi görüşüyoruz. Yakın zamanda antrenör ailemizi bir araya getireceğiz. Son 3 yılda 3 bin yeni antrenör arkadaşımızı bünyemize kattık. Eski arkadaşlarımızın tecrübesi, yeni arkadaşlarımızın heyecanı sporcularımızın performansı açısından da çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Spora erişim konusuna çok önem veriyoruz”

Bakan Kasapoğlu, sporun yaygınlaştırılmasıyla beraber sürdürülebilir olmasını çok önemsediklerini ifade ederek, “Bu doğrultuda ailemizin önemli bir ferdi olan siz değerli antrenörlerimizin katkılarıyla hedeflerimize ilerleyeceğiz. Spora erişim konusuna çok önem veriyoruz. Sporu herkes için ulaşılabilir kılmak bizim amaçlarımızdan biridir. Bu konuda siz antrenörlerimizin katkısı çok mühim. Sportif başarılara giden yolda antrenörlerimizin ne kadar hayati bir rol üstlendiklerini biliyoruz. Zaman zaman yaşadığınız sıkıntıların ve yaptığınız fedakârlıkların bilincinde olarak Bakanlığımızın tüm birimleriyle bu sorunların çözümü için seferber olmaktayız” diye konuştu.

Bakanlık olarak gençlik kampları, gençlik merkezleri, yurtları, spor tesisleriyle çok geniş bir hizmet alanlarının bulunduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, tüm antrenörlerden yeni yaklaşımlar, yeni projeler beklediğini söyledi.

"Branşa özgü müfredat çalışmaları yapıyoruz"

Sporda başarının sistemli ve disiplinli çalışmayla geldiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Siz değerli antrenörlerimizin sportif başarıda etkinliğini arttırmak amacıyla tüm branşlarda eğitim standardının oluşturulması için branşa özgü müfredat çalışmaları yapmaktayız. Bu kapsamda bakanlık bilişim sistemine yüklediğiniz antrenman programlarınızı takip ediyor ve bu programlar dahilinde yetiştirdiğiniz sporcularımızın uluslararası alanda başarı sağlayacağına inanıyoruz. Sizlerin bu programlardan ciddi şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

“Antrenörlerimiz bizim halkla temasımızı en yüksek seviyede sağlayabilecek arkadaşlarımız”

Bakan Kasapoğlu, antrenörlüğün büyük özveri gerektiren bir meslek olduğunu belirterek, “Sizler bizim halkla temasımızı en yüksek seviyede sağlayabilecek arkadaşlarımızsınız. Bu anlamda sizlerin temas noktasındaki gayretleri mühim. Bugünkü programın amacı; aramızda olan 4 bin 412 antrenörümüz ve aramıza 2022 yılı itibarıyla yeni katılan antrenörlerimizin meslekle ilgili en güncel bilgilere ulaşabilmelerini sağlamaktır. Bu eğitimin birinci ayağı olan uzaktan eğitimin hazırlanmasında üniversitelerimizin spor bilimleri alanında görevli akademisyenler, antrenör ve sporcular yer aldı. Bu eğitim sistemi içerisinde spor bilimleri temel alanlarını oluşturan 5 alanda 18 farklı dersten 27 saatlik ders hazırlanmış ve içeriklerinin hazırlanmasında Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanından 20 alan uzmanı akademisyen görev aldı. Bu programı büyük dikkatle takip edeceğinize inanıyorum. Eğitim sürecinin ikinci ayağı olan branşa özgü saha içi uygulamalardan oluşan yüz yüze eğitimler ise Eylül ayı itibarıyla başlayacak. Yüz yüze uygulama eğitimlerinde branşa özgü güncel uygulamalar yer alacak" dedi.

“Sadece sporda değil her alandaki gönüllülük faaliyetlerini teşvik etmek öncelikli hedefimiz”

Türkiye'nin spor organizasyonlarında artık bir marka olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Bununla beraber organizasyonlarında gönüllü insan kaynağına son yıllarda giderek artan bir ihtiyaç var. Sizlerin gönüllüler üzerinden çalışmaları teşvik ederek, yaygınlaştırarak başaracağımıza inanıyorum. Bu kapsamda sizlerden sporda gönüllülüğe yönelik özendirici ve teşvik edici çalışmalarınızı bilhassa bekliyorum. Sadece sporda değil her alandaki gönüllülük faaliyetlerini çok daha güçlü biçimde anlatmak, gönüllülüğü daha güçlü şekilde teşvik etmek gibi öncelikli hedeflerimizin de altını bu vesileyle çizmek isterim” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan antrenörlere mesaj

Tüm antrenörlerin sporcular için rol model olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sporcularımızı hedeflerine hazırlayan, onları motive eden sizlersiniz. Onlara aidiyet duygusunu aşılayacak olan sizlersiniz. Sizler tutum ve davranışlarınızla sporcularımıza rol modelsiniz. Bu sorumluluğunuzu da özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu şuurla bilinçle hareket edersek toplumdaki hoşgörüyü, kardeşlik duygusunu yaygınlaşmasına katkıda bulunuruz. Siz değerli yol arkadaşlarımızın bu hassasiyete sahip olacağınıza yürekten inanıyorum. Türk sporunu çok daha iyi noktalara taşıma, sporun tabana yayılmasında gayretle çalışacağınıza inanıyorum."