Bakan Kasapoğlu “Hizmet kalitesini daha yukarı taşımaya devam edeceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Esenler Belediyesinin düzenlemiş olduğu Gençlik Günleri 'nin kapanış programına yaptığı konuşmada, “Spor tesisleriyle hizmet kalitesini daha yukarıya taşımaya devam edeceğiz” dedi.

porgramın katıldı. Programda konuşan Kasapoğlu "Geçtiğimiz hafta gençlerimiz sporda Türkiye'nin çıtasını çok yukarı taşıdılar. Onlarla da gurur duyuyoruz. Kadın boksörlerimiz, tekvandocularımız, basketbolcularımız, voleybolcularımız, artık her branşta Türkiye'nin iddiası çok daha büyük başarılara yürüyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Esenler Belediyesi'nin 19 Mayıs'tan bu yana devam eden Gençlik Günleri'nin kapanış programına katıldı. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'da yer aldı. Konuşmanın sonunda Başkan Göksu, Bakan Kasapoğlu'na dijital tablo hediye etti. Kapanış programında sahne alan Murat Kekilli ise, konser alanını dolduran vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşattı.

“Hizmet kalitesini daha yukarı taşımaya devam edeceğiz”

Gençlik festivalinin kapanış programında konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Türkiye'nin gençleri her alanda şanlı bayrağı yükseltmek için alın teri döken çalışan gençler, teknolojide sanatta, kültürde, bilimde her alanda gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz gençlerimiz, sporcularımız her branşta Türkiye'nin iddiası daha yukarıya çok daha büyük başarıya yürüyor. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında her alanda olduğu gibi sporda da gençlik tesisler gerçekleştirdik. Bunun en güzel örneklerinden biri de Esenler'de. Havuzları, salonlarıyla, bireysel antrenman sahalarıyla, futbolu basketbolu voleyboluyla, Esenler'de bu çıtayı daha yukarı taşımak adına pek çok çalışma gerçekleştirdik. Kadını, erkeği, genci yaşlısı engellisiyle tüm Esenler halkının gece gündüz emrinde olacak bu tesisler. Hizmet kalitesini daha yukarı taşımaya devam edeceğiz” dedi.