Bakan Kasapoğlu: "İnci gibi işlenmiş bir tesisleşmemiz var, bunu spor turizmiyle güçlendirmemiz gerekiyor"

Ülkemizin sahip olduğu imkanlar ve inanılmaz genç nüfus potansiyelimiz var. Tesisleşme her yönüyle iyi. Bizim inci gibi işlenmiş bir tesisleşmemiz var. Bunu spor turizmiyle güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Dünya turizmine yön verenlerin bir araya geldiği Global Turizm Forum başladı. Düzenlenen forumda turizm liderleri Kovid-19'un turizme etkilerini ve çıkış yollarını konuştu. Antalya, İstanbul, Moskova, Gana ve Angola'da düzenlenen forum, bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle bir bölümü online olarak gerçekleştirildi. İstanbul'da gerçekleştirilen foruma katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kovid-19'un ardından gelişme stratejilerinde gençlik ve sporun rolünü anlattı.

Bakan Kasapoğlu, pandeminin tüm dünyayı etkilediğini dile getirerek, “Birçok sektör etkilendi, turizm bunlardan biri. Temennimiz bu sürecin tüm insanlar için son bulması. Özellikle spor, ciddi anlamda etkilendi çünkü sporun en önemli aktörü insan. İnsanın olduğu ve fiziksel anlamda eforun gerektiği yer spor. Dolayısıyla spor faaliyetleri yerel ve uluslararası anlamda önemli bir etki alanında salgının. Zorlu süreçler birtakım etkileriyle sona ererler ama bizim amacımız bu zorlu süreci hem sporumuz hem de gençliğimiz açısından bir fırsata dönüştürmek. Spor çok önemli bir olgu ve etkileşimi açısından küresel bir güce sahip. Ülkemizin sahip olduğu imkanlar ve inanılmaz genç nüfus potansiyelimiz var. Tesisleşme her yönüyle iyi. Bizim inci gibi işlenmiş bir tesisleşmemiz var. Bunu spor turizmiyle güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

"Türkiye organizasyonlar için talep eden ülke konumunda değil, talep edilen ülke konumunda"

Bakan Kasapoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin ilk 3-5 hedefini ortaya koyup yürümemiz lazım. Her türlü gayret var. Bu manada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası var olan birimler arası güçlü koordinasyon var ve bunu bu noktaya kadar getirdik. Halka halka bu vizyonu geliştirip, büyüteceğiz. İklimimiz, tesisimiz var. Sıcak Türk insanının misafirperverliği var. Bunu hiçbir gücün hiçbir sermayeyle oluşturması mümkün değil. Bu bir miras. Bu mirası durduk yere kimse kazanamaz. Böyle bir coğrafyada böyle asil bir milletin torunlarıyız. Umarım spor turizminde çok başarılı olacağız. Çünkü geçtiğimiz süreçte pandemiye rağmen faaliyetler devam ediyor. Türkiye organizasyonlar için talep eden ülke konumunda değil, talep edilen ülke konumunda. Ülkenin dört bir yanında faaliyetler devam ediyor. Çıtayı, kaliteyi yükseltme adına çalışacağız. Var olanla yetinmek yok. Bizim kalite ve standartlar noktasında her gün bir adım ileri gitme hedefimiz var. Ülkenin dört bir yanı oksijeniyle, toprağıyla, güneşiyle cennet. 'Cennet Vatan' gerçekten doğru bir ifade ve güçlü bir kavram. Bu vatan için daha çok çalışarak, alın teri dökerek ifa etmemiz lazım. Sporu gündelik yaşamın bir parçası haline getirirsek bunlarda başarılı oluruz".

"Tesisleşmelerimiz, inşaatlarımız tüm hızıyla devam ediyor"

Kurumlar arası iş birliği ve bunun güçlenmesi konusunda ciddi mesafe kat ettiklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Şartlar değişse dahi bu şartları fırsata dönüştüreceğimize inanıyorum. Hem sektörler hem de spor camiasının aktörleri açısından. Pandemi dalgası zaman zaman duruluyor zaman zaman yükseliyor. Biz hazırlığımızı tüm paydaşlar için hazır olacak şekilde yapıyoruz. Turizm camiasının da heyecanını görüyorum. Bir defa bizim dünyamızda moral bozmak yok. Moralimiz güçlü yürüyeceğiz. Heyecanımızdan, inancımızdan taviz vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız lider olarak bu anlamda bize ilham kaynağı hakikaten. Bu memleketin imkanlarını bu güzel insanları için ortaya koyma adına yarınlara umutla, inançla, ciddi ve güçlü bakabilmek mühim. Turizm sektörü bu konuda ciddi bir etkilenme sürecini yaşıyor. Türkiye'ye yaz kış gelip giden milyonlar var. Onların da özlemini görüyorum. Yeter ki biz hazır olalım. Biz Bakanlık olarak frene basmadık. Tesisleşmelerimiz, inşaatlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Turizmcilere bundan daha güçlü bir mesaj olamaz" açıklamalarında bulundu.

Forumda konuşma yapan Dr. Ender Saraç ise, seyahat ederken dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Dr. Saraç, "Çok ciddi bir pandemiyle karşı karşıyayız. Bağışıklık sistemimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Aşırı karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Virüs en fazla elimizle bulaşıyor. El ile ağız ve göz gibi kısımlara dokunmamamız gerekiyor. Ellerimiz yokmuş gibi hareket etmemiz lazım. Ağızda karanfil çiğneyebilirsiniz. Maskemize bir damla kekik yağı da sıkabilirsiniz. Bir damla karanfil yağı, virüsü engeller. Bağışıklık sistemimizi yüksek tutmak adına spor ve egzersiz yapmamız gerekiyor" diye konuştu.