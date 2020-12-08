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Bakan Kasapoğlu: "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, PSG maçında Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız" dedi.


Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 4. hakemin turuncu-lacivertlilerin Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yaptığı ırkçılık sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız. #Respect #NoToRacism" ifadelerini kullandı.

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