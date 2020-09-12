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Bakan Kasapoğlu, Karagümrük maçında

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Karagümrük-Yeni Malatyaspor mücadelesini tribünden takip ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Karagümrük-Yeni Malatyaspor mücadelesini tribünden takip ediyor.


Süper Lig'e 36 yıl aradan sonra yükselen Karagümrük, ligin ilk maçında Yeni Malatyaspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mücadeleyi tribünden takip etti. Fatihli olduğu bilinen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Karagümrük'ün 36 yıl aradan sonra boy gösterdiği ilk Süper Lig maçında tribündeki yerini aldı.

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