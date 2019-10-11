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Bakan Kasapoğlu milli maçta

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynayacağı maç için stada geldi.


2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki 7. maçında Arnavutluk ile karşılaşacak. Bu önemli maçta Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaşma için stada gelen Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.


Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte daha sonra protokol tribününe geçti.

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