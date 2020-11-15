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Bakan Kasapoğlu, Millileri Rusya karşısında yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile oynadığı maçı protokol tribününden takip etti.


A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Rusya ile karşılaşırken, Mehmet Muharrem Kasapoğlu millileri yalnız bırakmadı. Bakan Kasapoğlu mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan ve TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ile birlikte protokol tribününde izledi.

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