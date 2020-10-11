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Bakan Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya ile Türkiye arasında Moskova’da oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya ile Türkiye arasında Moskova'da oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.


UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım, Rusya'ya konuk olurken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı eşlik etti.

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