Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlara hazırlanan sporcuları ziyaret etti

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatlarına hazırlanan milli sporcuları kamp yaptıkları İzmir'de ziyaret etti. Milli sporcuların antrenmanlarını izleyerek onlarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, barbeküde köfte pişirip sporculara ikram etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatlarına hazırlanan milli sporcularla kamp yaptıkları İzmir Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, çalışma ziyareti için bulunduğu İzmir'de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına kota alan milli sporcular ile buluştu.

Bakan Kasapoğlu, cimnastikte; Nazlı Savranbaşı, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil, boksta; Necat Ekinci, Bayram Malkan, Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız, Batuhan Çiftçi, tekvandoda; Hakan Reçber, yüzmede; Emre Sakçı, atletizmde; Tuğçe Şahutoğlu, Emel Dereli ve Paralimpik teniste ise Büşra Ün ile bir araya geldi.

Milli sporcularla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, olimpiyat hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Milli sporculara ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Bakan Kasapoğlu, ardından sporcuların antrenmanlarını izledi.

Bakan Kasapoğlu, barbeküde köfte pişirip sporculara ikram etti

Bakan Kasapoğlu, daha sonra İzmir Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde barbeküde sporcularla buluştu. Izgaranın başına geçen Kasapoğlu, köfte pişirip, milli sporculara ikram etti. Milli sporculara Tokyo 2020'de çok güvendiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, başarı dileğinde bulunurken, sporculara olimpiyat özelinde hazırlattığı hediyeleri takdim etti.

Milli sporcular da Kasapoğlu'na verdiği destek ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.