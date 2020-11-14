Bakan Kasapoğlu: “Talep eden değil, talep edilen bir ülke olduk”

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Türkiye GP'si öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin artık sporda talep eden değil, talep edilen bir ülke haline geldiğini ifade eden Kasapoğlu, F1'in efsane isimlerinin de 9 yıl aradan sonra İstanbul'da bir araya geldiğinin altını çizdi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i öncesinde Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yağmurlu ve güzel bir İstanbul gününde pilotlara başarı dileyen Kasapoğlu, “Hepimiz için inşallah keyifle, sağlıkla ve gururla temsil edileceğimiz bir organizasyon olur. İstanbul, dünya başkenti ve göz bebeğimiz. Kıtaları birleştiren, medeniyetlerin beşiği olan bir şehir. 9 yıl aradan sonra efsane pilotlar İstanbul'da bir araya geldiler. Bu organizasyona en güzel şekilde hazırlandık. Formula 1'e ilginin ne kadar yüksek olduğu hepinizin malumu. Gençlerimizin bu konudaki ilgisi ve heyecanı belli. Gençlerimizin mesajlarında bunu gördük. Mutluluk verici bir gelişme bu. İnşallah önümüzdeki süreçte de pek çok güzel organizasyonu birlikte gerçekleştireceğiz. Böylesine önemli bir organizasyon 9 yıl aradan sonra gerçekleşiyor olması İstanbul için ayrı bir heyecan. Yarım kalmış bir hikayenin yeniden başlaması olarak ifade ediyorum bunu” diye konuştu.

“Talep eden değil, talep edilen bir ülkeyiz”

Pandemi sürecinde seyircilerin tribünlerde olmamasıyla ilgili konuşan Bakan Kasapoğlu, “Seyirciler bu işin önemli bir unsuru ama maalesef pandemi süreci bizi kısıtlayan bir süreç. Fakat pandemiye rağmen bu organizasyona ev sahipliği yapıyor olmak mutluluk verici. İnşallah ilerleyen süreçte seyircilerle daha güzellerini düzenlemek nasip olur. 2 milyar insanın gözü kulağı İstanbul'da olacak. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bu hafta sonu da bu güzel organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. İstanbulumuz, futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle ve diğer branşlarıyla pek çok organizasyonu gerçekleştirmiş bir şehir. Özellikle spor organizasyonlarıyla ilgili olarak talep eden değil, talep edilen bir ülkeyiz. Bu durum; önemli bir çalışmanın, yıllardır yapılan yatırımların ve ilmek ilmek işlenen tesislerinin ürünü. Dünyayla rekabet etmek üzere önde gelen tesisler var. İstanbul'da olduğu gibi ülkenin dört bir yanında bu tesisler var. Bu organizasyonları en güzel şekliyle ülkemizle buluşturacağız. Bu ideale ulaşmak için bir gayret var. 18 yıldan beri devlet eliyle atılan adımlar var. Biz de bugün hamdolsun göğsümüzü gere gere, geldiğimiz noktayı onurla ve gururla ifade ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Sporcularımızı desteklemeye devam ediyoruz”

İstanbul Park'ın dünyada örnek gösterilen pistlerden birisi olduğunu ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu camiada iz bırakan bir marka. Ben inanıyorum ki, bu organizasyon, gençlerimiz açısından ayrı bir motivasyon ve ilham kaynağı olacak. Her branşta olduğu gibi, yetişen mükemmel bir gençliğimiz var. Sporda pek çok branşta gelişen gençlerimiz var. Motorsporlarında da böyle. Ayhancan Güven gibi. Onları desteklemeye devam ediyoruz, onlar da şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında temsil ediyorlar. Kupa da, Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı mührünün ne kadar önemli olduğunu temsil ediyor. Galata Kulemiz var, 15 Temmuz Şehitler Köprümüz var. Ayrıca lale motifleri var. Onlar bu ihtişamı, bu zarafeti temsil ediyorlar. Ülkemizin bu anlamda, bu çapta böyle bir organizasyona mührünü vurması ve bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve bu anlamda atılan adımlar için spor camiamız ve gençlerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Her alanda olduğu gibi, huzuru temsil eden bir şehirde bu sporcuları ağırlamak bizim için ayrı bir mutluluk. Öncelikle sporcularımıza başarı ve sağlık diliyorum. Onların sağlıklı bir şekilde damalı bayrağa ulaşmalarını temenni ediyorum. Her ne kadar seyircisiz olsa da, herkes ekranları başında olacak. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Ümit ediyorum ki pandemi sonrasında da bu organizasyon da seyircisiyle buluşacak ve unutulmaz izler bırakacak. InterCity'ye, TOSFED'e, Bakanlığımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür ediyorum. Heyecanıyla bu güzel çabaya ortak olan herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.