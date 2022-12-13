Bakan Kasapoğlu: “Türkiye, Cumhur İttifakı'ndan yana olan tavrını sandıkları patlatarak en güzel şekilde tüm dünyaya haykıracak”

Sancaktepe Fitness ve Spor Merkezleri ile Kitap Kafe'nin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün katıldığı açılış töreniyle yapıldı. Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, “Bu aziz millet bu operasyonlara hiçbir zaman prim vermediği gibi yine razı olmayacak. Bu millet milli iradenin yanında yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldı” dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamlanan çalışmalar sonrası Sancaktepe Fitness ve Spor Merkezleri ile Kitap Kafe'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün katılımıyla gerçekleşti. Programın açılış kurdelesini Bakan Kasapoğlu ve Başkan Döğücü gençlerle birlikte kesti. Açılış sonrası tesisleri gezen Bakan Kasapoğlu gençlerle sohbet etti, kitap hediye etti. Açılan tesislerle birlikte vatandaşlar haftanın 7 günü ücretsiz spor olanağına erişmiş olacak.

“Bakanlık olarak 500'e yakın gençlik merkezimiz var”

Açılış töreninde konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “5 bin 279 madalya altınıyla gümüşüyle bronzuyla uluslararası arenada Türk bayrağını al sancağı yükselten bir mutluluk tablosudur, gurur duyuyorum. İnanıyorum ki açacağımız tesislerden faydalanan gençler bu çıtayı daha yukarı taşıyacaklar. Sancaktepe'de branşlara dair bir çeşitlilik var. Kadınıyla, erkeğiyle engellisiyle spora erişim çeşitliliği. Bizler de bakanlık olarak tüm illerimizde olduğu gibi burada da kadınlarımız için çocuklarımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak 500'e yakın gençlik merkezimiz var. 300'den fazla genç ofisimiz var. Gençler neredeyse biz oradayız anlayışının ürünüdür bu. Belediyemizle birlikte hizmete açtığımız jimnastik kamp merkezimiz Türkiyemizin Güzide tesislerinden biri olduğu gibi Avrupa'dan sporculara da her daim açık olan bir merkez. Bu fitness merkezleri her daim halkımızın hizmetinde olacak” diye konuştu.

“Türkiye, Cumhur İttifakı'ndan yana olan tavrını sandıkları patlatarak en güzel şekilde tüm dünyaya haykıracak”

Sözlerine devam eden Bakan Kasapoğlu, “Birileri temel atmama törenleri gerçekleştirdiler. Onlar aynı yolda yürümeye devam edecekler. Milletimizin bu anlamdaki duygularını, algı operasyonları ile istismar etmeye çalışacaklar. Bu aziz millet bu operasyonlara hiçbir zaman prim vermediği gibi yine razı olmayacak. Bu millet milli iradenin yanında yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldı. 2023'te de Türkiye, Cumhur İttifakı'ndan yana olan tavrını sandıkları patlatarak en güzel şekilde tüm dünyaya haykıracak” dedi.

“Her daim gençlerimizin yanındayız”

Açılış programına katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “En güzel yatırım gençlere, gençliğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımızın gençlerimizin yüzü güldüğünde önce annelerinin yüzü gülüyor, annelerin yüzü gülünce de ailenin huzuru yerinde oluyor. Kadınlarımıza her mahalleye spor salonu yapacağımızı söylemiştik. Bakanlığımızın kıymetli destekleriyle bugün bunu gerçekleştirdik. Hem bedensel hem zihinsel anlamda gelişimi sağlamak zorundayız. 21 tesiste 33 branşta ücretsiz spor eğitimi veriyoruz. Avrupa şampiyonu olan gençlerimiz var. Her daim gençlerimizin yanındayız, sizi çok seviyoruz” dedi.