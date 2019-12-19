Bakan Kasapoğlu'na, İstanbul Bafraspor forması hediye edildi

Mehmet Kasapoğlu'na İstanbul Bafrabpor forması hediye etti.

İstanbul Bafraspor'un yeni seçilen başkanı Ersin Üresin, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'na İstanbul Bafra Spor forması hediye etti. Kulüp hakkında bilgiler veren Başkan Üresin, spora firma olarak da çok yakın olduklarını belirterek, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Darüşşafaka Basketbol ve Gebzespor stadyumlarının güvenliklerini sağladıklarını söyledi. İstanbul'da Samsun ilinin futbolda tek temsilcisi olduklarını da sözlerine ekleyen İstanbul Bafra Spor Kulübü Başkanı, 9 branşta 375 lisanslı futbolcuyla mücadele ettiklerini söyledi.

Öte yandan Üresin, Bakan Kasapoğlu'nun yakın bir tarihte İstanbul Bafraspor Kulübü'nü ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.