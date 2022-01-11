Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Çalık için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu, mesajında, "Konyaspor'da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın Ankara - Niğde karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.

Milli takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.