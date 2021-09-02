Bakan Kasapoğlu'ndan Golbol Milli Takımı'na destek çağrısı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarih yazarak finale yükselen Golbol Milli takımına destek çağrısında bulundu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükselen Golbol Kadın Milli Takımı için sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.

2020 Paralimpik Oyunları'nı Tokyo'dan takip eden Bakan Kasapoğlu, finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan Milli Takıma destek çağrısında bulunarak, "Tüm Türkiye'yi, tarihe tanıklık etmek için tek yürek kahramanlarımızı desteklemeye, ekran başına davet ediyorum. #BizBiriz" paylaşımını yaptı.