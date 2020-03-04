Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a geçmiş olsun ziyareti

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sakatlığının ardından ameliyat olan dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı ziyaret etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşadığı sakatlık sonucu ameliyat olan dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İbrahim Çolak'ın son durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İbrahim Çolak'ın sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "İbrahim kardeşim en kısa zamanda sağlığına kavuşarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecektir" dedi.