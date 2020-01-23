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Bakan Kasapoğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki temasları kapsamında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4. Levent'teki binasında gerçekleştirilen görüşme öncesinde Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyete aynı zamanda bir müze niteliğindeki tesisi tanıttı.


Bakan Kasapoğlu, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede A Milli Takım'ın son durumu ve 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi aldı.


Ziyaretin sonunda Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım formasını ve A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde Fransa ile deplasmanda oynadığı maçın ardından soyunma odasında teknik heyet ve futbolcularla birlikte çektirdiği fotoğrafı takdim etti.

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