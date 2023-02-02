Bakan Kirişçi: “Tahıl koridorunda 694 gemi 19,3 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri taşıdı”

19,3 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri taşındı. Kapasite fazlası atıl olan un, bulgur makarna irmik gibi buğdaydan elde edilen ürünleri ihtiyaç sahibi ülkelere ihraç edilecek ürünler için devreye koyacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı Para Sohbetleri sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kirişçi, “Dün itibariyle 694 gemi tahıl koridorundan geçti. 19,3 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri taşındı” dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası bütün dünyada gıda arzıyla ilgili bir panik oluştuğunu belirten Kirişçi, “24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının üzerinde bir yıl geçmiş olacak. Bir yıl önce bütün dünyada gıda arzıyla ilgili büyük panik olmuştu. Gıda milliyetçiliği dediğimiz bir kavram ortaya çıktı. Tarımsal üretimde deve dişi denilebilecek ülkeler ihracat yasakları getirdiler” dedi.

“Tahıl koridoru sadece gıda ürünlerinde bir rahatlığı getirmedi”

Bir yıl önce savaşın başlamasıyla bir ton buğday fiyatının 440 dolara yükseldiğini, bu yıl ise 325 dolara düştüğünün altını çizen Kirişçi, “Tahıl koridoru sadece gıda ürünlerinde bir rahatlığı getirmedi, aynı zamanda bütün emtialarda, enerji fiyatlarında da gerilemeyi beraberinde getirdi. Petrol istasyonlarında geçen yıl 30 lirayı bulan akaryakıt fiyatı 23 liraya geriledi. Yüzde 64 bir yıllık enflasyonun olduğu ülkeden bahsediyorum. Eğer biz enflasyon oranında bile artırmış olsaydık, bunların 40 lirayı bulması gerekirdi” diye konuştu.

Tahıl koridorundan 694 gemi geçti

Dün itibariyle 694 gemi tahıl koridorundan geçtiğini açıklayan Kirişçi, söz konusu gemilerin toplam 19,3 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri taşındığını kaydetti. Bakan Kirişçi, “Bu ürünlerde aslan payını Avrupa ülkeleri aldı. Bizim serzenişte bulunduğumuz gibi esas ihtiyaç sahibi ülkeler bunun 5.3'ünü alabiliyor. Bu ülkelerin elinden tutmamız gerekiyordu. Her zaman olduğu gibi milli hasılasına göre dünyada bu konularda en çok yardım eden ülke sıfatıyla devreye girdik” şeklinde konuştu.

Kapasite fazlası atıl gıda ürünleri ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek

Bakan Kirişçi, yeteri kadar gıda ve tahıla ulaşamayan ihtiyaç sahibi ülkelere atıl olan un, bulgur makarna irmik gibi buğdaydan elde edilen ürünler gönderileceğini belirterek, “Kapasite fazlası atıl olan un, bulgur makarna irmik gibi buğdaydan elde edilen ürünleri ihtiyaç sahibi ülkelere ihraç edilecek ürünler için devreye koyacağız. Rusya'nın bedelsiz buğday verme imkânı söz konusu. İki lider kendi aralarında görüşüyor. Buradaki temel konu; Türkiye'nin savaş başladığında aldığı tarihi pozisyon, her iki ülkeye de barışı ve sakinliği tavsiye eden bir ülke. Onları tahıl konusunda bir masa etrafında buluşturan bir ülke. Tahıl koridorunda yeniden bir 4 ay uzatma yapıldı. Bunlar, Türkiye'nin zamanında, yerinde ve dozunda atmış olduğu adımların tezahürüdür” diye konuştu.