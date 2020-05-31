Bakan Koca: “Dilek hemşirenin kalbi hayatla bağını koruyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse yakalanarak 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen'in kalbinin hayatla bağını koruduğunu duyurdu.

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşire Dilek Akçabelen, üç yıl önce Tansu Akçabelen'le nikah masasına oturdu. Dilek hemşire, Covid-19 salgını başladığında 34 haftalık hamileydi ve doğum iznine ayrılmıştı. Çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ve evde tüm hazırlıklarını tamamlayan 30 yaşındaki Dilek Akçabelen, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı da yaşadığı için hastanede tedavi altına alınan Akçabelen, bebeğinin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. Dilek hemşire, doktorların gözetiminde oğlunu sadece uzaktan birkaç saniye görebildi. Eşi ve kardeşleri ise telefon ile görüntülü olarak görüştü. Daha sonra durumu hızla kötüleşen Dilek hemşire, uyutularak yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda entübe şekilde tedavisi süren ancak sağlık durumunda bir değişiklik olmayan Dilek Akçabelen'in akciğerlerinin iflas ettiği ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti” yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Dilek hemşiremizin yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. Covid-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisan'dan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor” ifadelerini kullandı.