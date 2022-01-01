Bakan Koca, yeni yılın ilk gecesinde İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Fahrettin Koca, yeni yıla Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezinde girdi. Buradan Zeynep Kamil Hastanesine görüntülü bağlanan ve yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik eden Bakan Koca, ardından sabaha kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti.

Fahrettin Koca, gece yarısından sabah saat 07.00'ye kadar kadar İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki 6 hastanenin acil servislerini dolaştı. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Koca, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında çocuk ve bebeklerle yakından ilgilenen Bakan Koca, sağlık çalışanlarıyla hatıra fotoğrafları çekildi.