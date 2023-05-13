Bakan Kurum: “15 Mayıs itibariyle Bayburt'taki kentsel dönüşüme ilişkin elimizi taşın altına koyacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Bayburtlular ile bir araya geldi. Bakan Kurum, "15 Mayıs itibariyle Bayburt'taki kentsel dönüşüme ilişkin biz elimizi taşın altına koyacağız ve Bayburtlu kardeşlerimizle birlikte inşallah bu projemizi de tamamlayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum Kartal, Ataşehir Sheraton Otel'de Bayburtlularla bir araya geldi. Bakan Kurum Bayburt'a yapılacak projelerle vatandaşlara müjdeler verdi.

‘'Tam 678 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı''

Bakan Kurum, ‘'İstanbul'umuzdaki tüm riskli yapıları inşallah vatandaşlarımızla el ele vereceğiz, dönüştüreceğiz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. İşte az önce kıymetli abimiz sordu. Parsel bazında olursa, hisseli parsel olursa ne olur? Diye. Biz gerek kat mülkiyetine girmiş, ruhsatını, iskanını almış, gerekse arsa tapulu olan tüm kardeşlerimizle birlikte, eğer üstünde bina varsa, o bina riskliyse hepsini inşallah el ele vereceğiz, dönüştüreceğiz. 200 bin konutu yerinde yapacağız, hızlı yapacağız gönüllü yapacağız ve aylık 5 bin 625 lira taksitle 2+1 100 metrekare konutlarımızı dönüştüreceğiz. Ve bu süreçte de vatandaşlarımıza 5 bin 250 lira kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. İşte bugün tam 678 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. “Yarısı Bizden” kampanyamıza. Ve sizlere sözümüzdür. İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı bırakmayacağız. İstanbul'umuzu hiç kimsenin insafına, beceriksizliğine terk etmedik, bundan sonra da asla ve asla terk etmeyeceğiz'' dedi.

‘'Bu güzel şehre, Bayburt'umuza 21 yılda hemen hemen her alanda hizmetler yaptık''

Bakan Kurum, ‘'Bayburt Anadolu'nun teminatıdır, tapusudur, kalesidir. Biz Bayburt'un taşına, toprağına, suyuna aşığız. Ve Bayburt'umuzun güze gönüllü insanları, vefakar insanları için hizmet etmekten her zaman gurur duyduk. Bu güzel şehre, Bayburt'umuza 21 yılda hemen hemen her alanda hizmetler yaptık. Milyarlarca liralık yatırımlar yaptık. Bayburt'un bir yanda İlk Evim, İlk İşyerim projemiz çerçevesinde yuvalarımız ve arsalarımız için çalışırken, hak sahibi kardeşlerimizi belirlerken, diğer yandan da şehrimize millet bahçesi kazandırıyoruz. Tabii Bayburtlu hemşerilerimiz yine Bayburt'un güzel insanları ile buluşmaya gelirken onlara da burada müjde vermeden olmaz dedik. Hazır mıyız? Evet az evvel Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanımız İsrafil Kahraman 200 binden fazla Bayburtlu olduğunu söyledi. Bayburtlu kardeşlerimizin yaşadığı İstanbul'da Bayburt'tan gelip işte burada birlik, beraberlik içerisinde vakit geçirecekleri bir kültür ve sanat merkezine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Tabii Bayburtlu kardeşlerimizin bu talebine kayıtsız kalmak olmaz dedik. Ve buradan başkanım sözünü veriyoruz. Sizlerin tercih edeceği, sizlerin Bayburtlu kardeşlerimiz daha çok hangi alanda yaşıyorsa veya hangi ilçeye ulaşım daha kolaysa en kısa zamanda Bayburt'umuza bir tane Bayburt Kültür ve Sanat Merkezi kazandıracağız. Bu bizim size sözümüzdür. İnşallah yine başkanımız Bayburt'umuzun o Kara Sakal, Veysel Veli Şaban Zahit mahallelerinde, orada Bayburt'a yakışacak, yöresel mimariyi oraya yansıtacak, taşıyla, ahşabıyla bir kentsel dönüşüm projesi başlaması ve bu alanların yine tıpkı Trabzon Çömlekçi'de olduğu gibi yöresel mimariye uygun bir şekilde taş binalar olması şeklinde bir talebi olmuştu. Bunun da başkanım sözünü veriyoruz'' diye konuştu.

‘' Bayburt'umuzda inşallah çocuklarımızı daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız''

Bakan Kurum, ‘'15 Mayıs itibariyle Bayburt'taki kentsel dönüşüme ilişkin biz elimizi taşın altına koyacağız ve Bayburtlu kardeşlerimizle birlikte inşallah bu projemizi de tamamlayacağız. Ayrıca daha önce Bayburt'a kazandırdığımız askeri kışlamız vardı biliyorsunuz. İlk etabını tamamladık. İkinci kısmının da ihalesini en kısa sürede yaparak Genelkurmay Başkanımız da Bayburtlu. Yine orada Bayburt'un istihdamı adına, Bayburt'un geleceği adına kışlamızın ikinci etabını da söz verdiğimiz gibi tamamlayacağız. Yine şehrin içinde kalan Genç Osman Stadyumu'muz var. Stadyumumuzu en kısa zamanda şehrin dışına taşıyacağız ve eski stat yerini de inşallah Bayburtlu kardeşlerimizin, gençlerimizin, yine orada yeni yaşam alanları, oradaki ihtiyaçlarını giderecek projeyi de geliştireceğiz. Tüm projelerimiz Bayburtlu kardeşlerimizin için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bayburt'umuzun mert insanlarına söz veriyoruz, sizlere söz veriyoruz. Bayburt'umuz inşallah sizlerle inşallah el ele vereceğiz, İstanbul'umuzda, Bayburt'umuzda inşallah çocuklarımızı daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız'' ifadelerini kullandı.