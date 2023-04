Bakan Kurum: "81 ildeki tüm kardeşlerimiz eşit haklara sahip olsun"

Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerle bir araya geldi. Bakan Kurum, "Nerede bir afet olsa orada olacağız. Nerede vatandaşımızın, gençlerimizin bize bir ihtiyacı varsa yine yanlarında olacağız. Acılarını paylaşacağız ve hep birlikte sorunlarımızı gidereceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" gençlerle buluştu. Bakan Murat Kurum'a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy başta olmak üzere AK Parti İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı da eşlik etti.

“Gençlerimiz için aile ve gençlik bankası kuruyoruz”

Programda konuşan Bakan Kurum, "Belediyemizle, teşkilatımızla, buradaki tüm genç kardeşlerimizle birlikte gece gündüz çalışacağız, koşturacağız. Nerede bir afet olsa orada olacağız. Nerede vatandaşımızın, gençlerimizin bize bir ihtiyacı varsa yine yanlarında olacağız. Acılarını paylaşacağız ve hep birlikte sorunlarımızı gidereceğiz. Sevgili gençler, 81 ildeki tüm kardeşlerimiz eşit haklara sahip olsun. Ağrı'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Ankara'da ne varsa İstanbul'da da aynısı olsun. İstanbul'da ne varsa, Mardin'de, Şırnak'ta Hakkari'de de aynısı olsun istiyoruz. Bu anlayışla ülkemizin her ilinde şu an 208 tane üniversitemiz var. Gençlerimiz kendi şehirlerinde, annelerinin, babalarının yanında üniversiteye gidebiliyorlar. Orada mutlu, huzurlu bir şekilde eğitimini sürdürüyorlar. Gençlerimizin istihdamına katkı sunabilmek için de Sayın Cumhurbaşkanımız bir proje açıkladı. Üniversitede okuyan gençlerimiz için bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alırken vergi muafiyeti uyguluyoruz. Yani uygun şartlarda alabiliyorsunuz. Gençlerimiz için aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Gençlerimiz okul sürecinde birikimleriyle iş hayatına başladıkları zaman daha güvenle ve umutla başlasınlar diye bu bankayı kuruyoruz. Buradaki birikimlerle sizin iş hayatına hamlenize destek oluyoruz. Üniversitede okuyan her gencimize 10 gigabayt ücretsiz internet sunuyoruz. Gençlerimizin hepsi 10 gigabayt internetten faydalanıyor, internete giriyor ve eğitimlerini sürdürüyorlar. Yine gençlerimiz için tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını yaptık. Gençlerimizin de dâhil olduğu bu kampanyayı düzenledik ve sosyal konutta uygun şartlarda ailelerinizle beraber ev alabilmenizin önünü açtık” dedi.

“İstanbul'da 200 bin konutu, yerinde gönüllü, hızlı dönüştüreceğiz”

Sözlerine devam eden Kurum, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa 18 yaşındaki gencimiz TOKİ'mizden ev alabildi. Bu projeleri de devam ettireceğiz. Yine gençlerimiz için, geçtiğimiz günlerde çok önemli bir proje açıkladık. Yarısı Bizden kampanyası; oturduğunuz evde, annenizin, babanızın ve sizin güvenle yaşayabilmeniz için eğer evinizi dönüştürmek istiyorsanız, rızaya dayalı bir dönüşümle yapım bedelinin yarısını devletimiz karşılıyor. TOKİ'miz ile gidiyoruz sizin evinizi depreme karşı güvenli hale getiriyoruz. İstanbul'da 200 bin konutu, yerinde gönüllü, hızlı dönüştüreceğiz. Bu sayede ise trafik sorununu çözeceğiz. Eksik otoparklarımızı yapacağız, yeni ilave toplanma alanları, yeşil alanlar, okullar, parklar çıkacak" diye konuştu.