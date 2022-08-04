Bakan Kurum: “Bağcılar'a yeni sosyal konut armağan edeceğiz”

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da önce esnafı ziyaret etti. ardından vatandaşla buluştu. Bakan Kurum, “Bağcılar'da hem kira fiyatlarını düşürecek hem de Bağcılar'daki emekli, engelli, dar gelirli, genç ve yeni evli kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için yeni sosyal konutlarımızı Bağcılar'a armağan edeceğiz" dedi.

AK Parti'nin “Yüz Yüze 100 Gün” programı büyük bir hızla devam ediyor. Program çerçevesinde Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Çocuklara oyuncak hediye eden Bakan Kurum, daha sonra vatandaşlarla buluşup ilçede yapacakları projeleri anlattı. Bağcılarlı halka millet bahçesi müjdesi veren Bakan Kurum, “Çarşı Caddesi'ne bir Sokak Sağlıklaştırma Projesi yapacağız. Buradaki yolları, kaldırımları, bina cephelerini güzelleştirmek suretiyle Bağcılar'a yakışır bir sokağı inşallah Bağcılar'a hediye edeceğiz. Bir önceki ziyaretimizde sizlere söz vermiştik. Neydi o? Millet bahçesi. İşte bugün Bağcılar'da 62 bin metrekare büyüklüğündeki Sevgi Ormanı Millet Bahçemizin çalışmalarını başlattık. 17 Ekim'de ihalemizi yapacağız, Bağcılar'a millet bahçesi kazandırıyoruz. İnşa çalışmalarımıza başlayacağız. 62 bin metrekare büyüklüğünde. Çocuk oyunlarıyla, millet kıraathanesiyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, spor sahaları ve piknik alanlarıyla Bağcılar'ımıza geniş bir nefes alanı kazandıracağız. Bu millet bahçemize 2 bin 500 ağaç dikeceğiz. Yine bu alanda 780 metrekare büyüklüğünde millet kıraathanemiz olacak. 2023'te inşa çalışmasını inşallah tamamlayacağız. Bağcılar kentsel dönüşümün önemli bir merkezidir. Bağcılar'da maalesef çok fazla sağlıksız konutumuz, binamız var. Şu anda halihazırda Bağcılar'da 10 noktada dönüşüme devam ediyoruz. Bağcılar'da şu anda yeşil alan ilan edilen imara kapalı alanlarımız var, biz de vatandaşımızın sesine kulak veriyoruz. Şu anda Esenler-Bağcılar sınırına çok yakın bir alanda 300'ü Bağcılar'a ait 600 rezerv konutumuzu inşa ettik. Bağcılar için hedeflediğimiz bin rezerv konutun 300'ünü de böylece tamamlamış olduk. Bu 300 konutu, Bağcılar'da evi veya işyeri donatı alanında kalan vatandaşlarımıza vereceğiz. Boşalan alanlardaki yapıları da hızlıca yıkacak, yerine yeni bina yapmayacağız. Bağcılarlı kardeşlerimize yakışır parklar, yeşil alanlar üreteceğiz; sizlere armağan edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bağcılar'a yeni sosyal konut armağan edeceğiz”

Sosyal konut projesine de değinen Bakan Kurum, “Bağcılar, nüfusu hızla artan bir ilçemiz, dolayısıyla konut ihtiyacı her geçen gün yükseliyor. Sayısını Cumhurbaşkanımız müjdeleyecek ama ben şu kadarının müjdesini vereyim. İnşallah Bağcılar'da hem kira fiyatlarını düşürecek hem de Bağcılardaki emekli, engelli, dar gelirli, genç ve yeni evli kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için yeni sosyal konutlarımızı Bağcılar'a armağan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İstanbul, emin ellerde değil”

2023 seçimlerine vurgu yapan Bakan Kurum, “İstanbul emin ellerde değil. İstanbul'da 25 yıldır hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser üreten bir anlayış vardı. Maalesef İstanbul'un 25 yıldaki tüm kazanımlar hoyratça harcanmaktadır. Çok çalışacağız, çünkü artık önümüzde Türkiye'nin en önemli kavşak noktası var. 2023 seçimleri var. İnşallah bu can bu tende durdukça, biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu davanın bir neferi olmaya, milletimiz için üretmeye, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin duası bize yeter, Allah hepinizden razı olsun” dedi.