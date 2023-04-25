Bakan Kurum: "Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyenler var; diğer tarafta Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var"

Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'yi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, “Bir tarafta İstanbul'un deprem bütçesini 6 kat düşürenler, yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar var, diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yuva kazandıran AK Parti var. Hatırlayacaksınız, bu CHP, bundan tam 4 yıl önceki seçimlerde şöyle diyordu; 'Martın sonu bahar olacak.' Ne hikmetse o baharı ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne de İzmir'de göremedik” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'de bir dizi programa katıldı. Vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya gelen Bakan Kurum, Çekmeköy Taşdelen-Alemdağ köprülü kavşağı ile Çekmeköy kapalı otopark ile millet bahçesi fidan dikimi törenine katıldı. Törene Bakan Kurum'un yanı sıra Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak ile vatandaşlar katıldı.

"2.5 milyon metrekare büyüklüğünde 15 millet bahçemizi sizlerin hizmetine sunduk"

Programda konuşan Bakan Kurum, “İstanbul'da riskli tek bir yapı kalmasın, 16 milyon kardeşimiz bir an önce yeni güvenli yuvalara kavuşsun dedik ve 1.5 milyon konutluk Büyük İstanbul Dönüşümünün ilk temellerini attık. İnşallah 1.5 milyon konutu dönüştürerek, 6 milyon İstanbullu kardeşimizi daha güvenli alanlara taşıyacağız. 'Yarısı Bizden' olsun, İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlansın dedik ve devletimizin tüm imkanlarını sizler için seferber ettik. İstanbul'un havasını soluyan evlatlarımızın yeşil ile içe içe bir hayatı olsun istedik ve bu güzel şehre tam 48 millet bahçesi kazandırma gayretinde olduk. Bugün 2.5 milyon metrekare büyüklüğünde 15 millet bahçemizi sizlerin hizmetine sunduk. Gelin, hep birlikte, bir taşını dahi dünyalara değişmeyeceğimiz bu kutlu şehri afetlere karşı dirençli hale getirelim. Yeşilini hep birlikte koruyalım, evlatlarımıza en güzel haliyle bırakalım. Yepyeni bir İstanbul'u, Mavi İstanbul'u, Yeşil İstanbul'u hep birlikte kuralım. Herkesin İstanbul'unu el birliğiyle inşa edelim. Çekmeköy'e altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında İller Bankamızla tam 316 milyon liralık yatırım yaptık. Bisiklet ve yürüyüş yolları kazandırdık. Yine ilçemize kazandırdığımız kapalı pazar yeriyle hem esnafımız hem vatandaşımız daha iyi koşullarda alışverişlerini yapıyorlar” dedi.

"Çekmeköy Belediyemizle birlikte büyük bir dönüşüm çalışması başlatıyoruz"

Bakan Kurum, konuşmasının devamında, “Çekmeköy'ün Çamlık, Hamidiye, Mehmet Akif, Merkez ve Mimar Sinan mahallelerinde toplam 35 site bulunuyor. Bu sitelerde bulunan 248 binada tam 20 bin 494 kardeşimiz yaşıyor. Buradaki vatandaşlarımız bize dönüşüm talebinde bulundular. Şimdi buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kardeşlerimizin talebi doğrultusunda 6 bin 354 konut ve iş yerinden oluşan bu binaları kentsel dönüşüme alıyoruz. Çekmeköy Belediyemizle birlikte büyük bir dönüşüm çalışması başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Soğukpınar Mahallesi'nde yıllardan beri çözülemeyen ve yaklaşık 500 kişiyi ilgilendiren mülkiyet ve imar problemlerinin çözümüne ilişkin rezerv alanı ilanını yapıyoruz. Belediyemizle kentsel dönüşüm çalışmamıza başladık. Çekmeköy için, Çekmeköylü kardeşlerimiz için hayırlı, uğurlu olsun. 100 bin 732 metrekare alanda bir millet bahçesi kazandırmak için ilk fidanları sizlerle birlikte toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca Alemdağ ve Reşadiye mahallelerimizi Kuzey Marmara Çevreyoluna bağlayacak yan yol imar planlarımızı da onayladık” ifadelerini kullandı.

"Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyenler var; diğer tarafta Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var"

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere dikkat çeken Bakan Kurum, “Cumhuriyetimizin en önemli, en kritik seçimi 14 Mayıs'ta. Seçime çok az kaldı. Açıkça görüyoruz ki; artık saflar netleşti. Bir tarafta 'dev projeleriyle yükselen bir Türkiye' diyen Cumhur İttifakımız, diğer tarafta ise 'Türkiye'ye dair tek bir projesi' olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için; duble yollar, devasa köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konutlar, tarihi kent meydanları ve modern üniversiteler inşa edenler var, diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyenler var; diğer tarafta Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var. Bir tarafta; İstanbul'un deprem bütçesini 6 kat düşürenler; yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar var, diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yuva kazandıran AK Parti var; Cumhur İttifakımız var. Biz milletimizin yanındayız, sizlerin yanındayız, kardeşlerimizin yanındayız” diye konuştu.

"Bu seçim, Türkiye'ye 5 yılda 484 millet bahçesi kazandıranlarla, İstanbul'da dikey bahçeleri sökenlerin, İzmir'de türlü bahanelerle ağaçları kesenlerin seçimidir"

CHP'nin “Martın Sonu Bahar” sloganına dikkat çeken Bakan Kurum, “Hatırlayacaksınız, bu CHP, bundan tam 4 yıl önceki seçimlerde şöyle diyordu; 'Martın sonu bahar olacak.' Ne hikmetse o baharı ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne de İzmir'de göremedik. Tam 4 yıl oldu. Bu şehirler, bu millet baharı bir türlü göremedi. Ama ne gördük biliyor musunuz kardeşlerim. Yalancı baharı gördük. Yolda kalan otobüsler gördük, kardan kapanan yollar gördük. Bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük. Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik, yatırım göremedik. Kılıçdaroğlu şimdi de kalkmış; 'Yine Baharlar Gelecek' diyor. Sizin vaat ettiğiniz yalancı bahardan bu millete ne hayır geldi ki şimdi de sizden yeni baharlar bekleyelim, hizmet bekleyelim, hayır bekleyelim? Biz AK Parti olarak kararlıyız. Cennet vatanımızı, şehirlerimizi, vatandaşlarımızı bunların yalancı baharına, yalan rüzgarlarına, sahte vaatlerine terk etmeyeceğiz. Bu seçimde sadece siyasi partiler, adaylar değil zihniyetler yarışacak; güzel hedeflerle kötü emeller, umut dolu ufuklarla sahte hayaller yarışacak. Bu seçim, 'İstanbul Finans Merkezi ile ekonomik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz' diyenlerle 'Londra'daki tefecilerden borç alacağız' diyenlerin seçimidir. Bu seçim, 'Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari fazla versin' diyenlerle 'Türkiye tüketsin, ithal etsin, borca saplanalım' diyenlerin seçimidir. Bu seçim, 'SİHA'lar, TOGG, TCG Anadolu' diyenlerle 'SİHA'lar yerli değil, TOGG milli değil, TCG Anadolu gemisi de neymiş' diyenlerin seçimidir. Bu seçim, Türkiye'ye 5 yılda 484 millet bahçesi kazandıranlarla, İstanbul'da dikey bahçeleri sökenlerin, İzmir'de türlü bahanelerle ağaçları kesenlerin seçimidir” dedi.