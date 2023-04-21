Bakan Kurum: "Bu seçim Türkiye yüzyılı adına atılacak önemli bir adımdır"

Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “Bu seçim gerçekten Türkiye yüzyılı adına atılacak önemli bir adım olacaktır. Bu seçimde bir tarafta Türkiye yüzyılı diyen, yan tarafa baktığınızda Türkiye yüzyıl'na dair hiçbir projesi olmayan, vatandaşına hiçbir hizmet, proje sunamayan Kemal Kılıçdaroğlu var" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Kurum, partililerle bir araya geldi. Kurum, burada yaptığı açıklamada, “Bu bayrama hepimiz gönlümüz kırık giriyoruz. Tabii biz burada sizlerle beraberiz ama aklımız fikrimiz ve gönlümüz deprem bölgesinde, 11 ilimizde. 11 ilimizde kardeşlerimizin yanında olmak ve onların acılarını paylaşmak hepimiz adına çok önemli. Biz de onların acılarını yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Onlar sevdikleriyle bayrama giremedi. Ramazan'da evlerinde olamadılar. Ama 81 ilimiz afetzede kardeşlerimize kucak açtı” diye konuştu.

“Biz konuşmadık, eserlerimiz konuştu”

Bakan Kurum, “21 yıldır hep milletimiz ve milletimizin refahı için çalıştık. Eser dedik, eser siyaseti yaptık ve sözümüzü hiçbir zaman yükseltmedik. Biz konuşmadık, eserlerimiz konuştu. İstanbul'umuzda da 3 gün önce hemen Ümraniye'mizin sınırları içerisinde yer alan hepinizin de bildiği finans merkezimizi açtık. İstanbul'umuzun finans merkezi olması adına çok önemli bir projeyi hayata geçirdik. Burada yeni istihdam alanları olacak. Gençlerimiz, kadınlarımız çalışacak ve burası finansın kalbi olacak. İstanbul'umuz finansın merkezi olacak ve inşallah herkesin, hepimizin mutlu, huzurlu yaşadığı İstanbul'umuza katkı sağlayacak. Tabii hemen arkasından ne yaptık? Gittik Fikirtepe'deki konutlarımızın anahtarlarını teslim ettik. Oradan Pendik'te yine Dumlupınar Mahallemizdeki kentsel dönüşüm konutlarımızın temellerini attık. Dün Beyoğlu'nda, Okmeydanı'ndaydık. Kasımpaşa'da 450 araçlık otoparkımızı, millet bahçemizi ilk fidanlarla buluşturduk, temellerimizi attık. Akşam Şişli'de vatandaşlarımızla beraberdik ve onların sorunlarını, problemlerini çözmek üzerine gayretler sergiledik. Bugün İstanbul'umuzun dönüşümü adına çok önemli bir törenimizi öğleden sonra saat 3'de Gaziosmanpaşa'da yapacağız. Niye Gaziosmanpaşa biliyor musunuz? Sayın cumhurbaşkanımız 2012 yılında Gaziosmanpaşa'da 'Bedeli ne olursa olsun biz ülkemizi dönüştüreceğiz' dedi ve ilk temelimizi oradan attık. O günden bugüne üç noktada 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Vatandaşlarımızın daha sağlam, daha güvenli yuvalarda yaşamasına imkan sağladık” dedi.

Kentsel dönüşüm vurgusu yaptı

“İstanbul'umuzda ne kadar riskli alan, bina varsa, belediyelerimizle, vatandaşımızla gönül birliği içerisinde onların rızası çerçevesinde bu dönüşümü gerçekleştireceğiz” diyen Bakan Kurum, “Biz başka acılar yaşansın istemiyoruz. Başka ocaklara ateş düşsün istemiyoruz. Ve inşallah bu anlayışla çalışacağız. 14 Mayıs seçimleri gerçekten kritik bir öneme sahip. Bu seçimlere 23 gün kaldı. 23 gün bütün kardeşlerimize gideceğiz, ulaşacağız, gönlüne gireceğiz. Tevazuyla, samimiyetle, gayretle o mücadelemizi vereceğiz. Bu seçim gerçekten bu manada Türkiye yüzyılı adına atılacak önemli bir adım olacaktır. Bu seçimde bir tarafta Türkiye yüzyılı diyen, yan tarafa baktığınızda Türkiye yüzyılına dair hiçbir projesi olmayan, vatandaşına hiçbir hizmet, hiçbir proje sunamayan Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir tarafa bakıyorsunuz, milleti için 21 yıldır çalışan, üreten, hastaneler, köprüler, otoyollar, kentsel dönüşüm konutları, millet bahçeleri yapan ve afetin üzerinden 80 gün geçtiğinde konutları bitirip vatandaşına teslim eden Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafa baktığınızda da deprem bütçesini 6 kat düşürüp her yıl 20 bin konut yapacağım deyip, 5 yılda 100 bin konut yapacağım deyip bin 500 günde bin 500 konutu teslim edemeyenler var” ifadelerini kullandı.

“Ümraniye'mizde yeşil alan miktarını artırdık”

Ümraniye'de vatandaşların mülkiyet sorunlarını belediyeyle birlikte çözdüklerini söyleyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kentsel dönüşüm dediler, o zaman biz belediye başkanımızla birlikte bir mahalle toplantısına gittiğimizde söz verdik. Sözümüzü hamdolsun tuttuk. Şantiyemiz harıl harıl çalışıyor. Yine devam edeceğiz, Ümraniye'de ne kadar riskli alan varsa, ne kadar riskli yapı varsa belediyemizle birlikte bu yapıların dönüşümü adına çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz. Ümraniye'de yeşil alanın atması adına millet bahçesi yaptık. Ümraniye'mizde yeşil alan miktarını artırdık. Ümraniye'de millet bahçesine giden vatandaşlarımız huzurlu olsun diye oraya gürültü bariyeri yaptık, ses bariyeri yaptık. Hem hava kirliliğini engelledik, hem gürültüyü engelledik. Dolayısıyla Ümraniye'nin tüm ihtiyaçlarını belediyemizin yanında meydan ve otoparkı yine belediyemizle birlikte yaptık. Vatandaşımız oraya geldiğinde güven içerisinde, huzur içerisinde o alanda çocuğuyla çoluğuyla vakit geçirsin istedik. Bu anlayışla hep çalıştık. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz. Ümraniye'mize 60 bin metrekare bir şehir parkı kazandırmak için de belediyemizle birlikte çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu şehir parkını da Ümraniye'mize, Ümraniye'mizin gençlerine armağan edeceğiz. Ben tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. Hepinizi gerçekten kucak dolusu sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.”

AK Parti İlçe Başkanlığındaki toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, parti temsilcileri, il başkan yardımcıları ve milletvekili adayları katıldı. Bakan Kurum, ardından Ümraniye Belediyesi'ni ziyaret ederek, personelle ve kolluk kuvvetleriyle bayramlaştı.