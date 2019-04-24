Bakan Kurum: "Çalışmalar sonrası bu bölgede riskli gördüğümüz alanlarda kentsel dönüşüm projesi başlatacağız"

Kağıthane'de çöken binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çalışmalar sonrası bu bölgede riskli gördüğümüz alanlarda kentsel dönüşüm projesi başlatacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'deki istinat duvarının çökmesinin ardından yıkılan binaların bulunduğu bölgeye gelerek inceleme yaptı. İncelemenin ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, bölgede kentsel dönüşüm projesi başlatılacağını söyledi.

“26 binamızı can güvenliği sebebiyle boşalttık”

Kurum, mevcut duruma ilişkin bilgiler vererek, “İlk etapta yapmış olduğumuz tespitlerde 26 binamızı can güvenliği sebebiyle boşalttık. Vatandaşlarımızı etraftaki misafirhanelerde ve otellerde misafir ediyoruz. Onlara ilişkin her türlü yardımı, desteği Kağıthane Belediyemiz ve Valiliğimiz koordinasyonunda yaparak yürütüyoruz. Az önce sahada ekiplerimizle yaptığımız tespitler neticesinde bölgede bir geoteknik rapor hazırlatıyoruz. Bu geoteknik rapor neticesinde de binaların durumlarını tespit etmiş olacağız. Binalarımızın risk analizini de yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Riskli gördüğümüz alanlarda kentsel dönüşüm projesi başlatacağız"

Bölgedeki risk tespitlerinin ardından yapılacak projeleri açıklayan Bakan Kurum, “Çıkacak geoteknik rapor neticesinde riskli gördüğümüz alanlarda kentsel dönüşüm projesini başlatacağız. Bu proje çerçevesinde 68 binada 600 konutu ilgilendiren alanda tespitlerimizin yapılmasının ardından, riskli binaların yıkılmasını ve akabinde de bu bölgede kentsel dönüşüm projesini yapmayı istiyoruz. Yapacağımız proje az katlı, yatay mimari esaslı bizim mahalle kültürümüzü yansıtacak proje olacak. Şu an İstanbul'un tüm ilçelerinde bu durumda, devam eden istinat duvarları inşaatı veya başlamış ancak inşaatı devam etmeyen tüm projelerin tespitlerini yapacaklar ve böylece riskli gördüğümüz alanlarda da kentsel dönüşüm projesini hızlı bir şekilde başlatacağız” dedi.

“Burada uzun süre beklemekten kaynaklı istinat duvarının göçmesi söz konusu”

Yıkılan binaları tehlikeye sokan inşaat alanının sahibi firma ile ilgili hukuki süreç başlattıklarını belirten Bakan Kurum, “İnşaat firmasıyla alakalı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığımız gerekli incelemeyi yapacaktır. Firmanın bir suçu var ise de hukuken gereği yapılacaktır. Görünen o ki zeminde bir sorun söz konusu değil. Altyapı ile ilgili bir sorun varsa onun da tespitlerini yapacağız. Burada uzun süre beklemekten kaynaklı istinat duvarının göçmesi söz konusu. Bu göçmede yapılan istinat duvarında imalat hatası olup olmadığı da yine yapılacak tespitler neticesinde çıkacak. Vatandaşımızın hak sahibi olarak müteahhitle bir sözleşmesi var. Ancak müteahhit sözleşmeden kaynaklı yüklenimini geciktirmiş ve yerine getirememiş durumda. Vatandaşlarımızla konuşarak, onları mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.