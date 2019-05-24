Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi

Kurum, “Emlak Katılım Bankamız ithalata karşı ihracatımızın şah göstermesidir. Yerli ve milli duruşun kurumsal halidir” dedi.

Emlak Katılım Bankası'nın Ümraniye'deki iftar yemeğine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı. İftar programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Emlak Katılım Bankası çalışanları da katıldı. İftar yemeği sonrası konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Finansal çözümler üreteceğiz. Yerel üretimi destekleyeceğiz. Cari açığı oluşturan ithal malların da ülkemizde üretiminin artırılmasını sağlayacağımız modeller geliştireceğiz. Bu modellerle birlikte fabrikalar açacağız. İstihdam kapıları açacağız ve sektörümüze katkı sağlayarak yerli ve milli üretim yapanlara destek olmuş olacağız” dedi.

“Emlak Katılım Bankamız ithalata karşı ihracatımızın şah göstermesidir”

Emlak Katılım Bankası'nın sıradan bir banka olmadığını altını çizen Bakan Kurum, “Bu ülkeye zarar vermek adına ekonomik spekülasyon yapanlara manipülasyoncular dolar spekülatörlerine ve faiz lobisine cevap vermek için ve onlara karşı tedbir almak amacıyla kurulmuş bir bankadır, bir kuruluştur. Bizi darbelerle yetmedi ekonomik savaşlarla ve tehdit edenlere adeta şah gösterenlere biz de şah göstereceğiz. Emlak Katılım Bankamız ithalata karşı ihracatımızın şah göstermesidir. Yerli ve milli duruşun kurumsal halidir. Hep birlikte el ele vererek, omuz omuza vererek ve tevazu içerisinde çalışacağız, hizmet edeceğiz. Bu ülke güven ve istikrara adası olduysa finans sektöründe, bankacılık sektöründe, mali sektörde gerçekleştirdiği önemli reformlar sayesinde olmuştur” şeklinde konuştu.

“7 coğrafi bölgedeki açacağımız 15 şube açacağız”

Yollarını çok çok uzun olduğunu ifade eden Kurum, “Bu ülke sadece kendini ilgilendirmiyor. Bu coğrafyadaki tüm mazlumları tüm ihtiyacı olanları ilgilendiriyor. Sadece bu ülke için değil dünyadaki tüm mazlumları güçlü olması bu anlamda tüm sektörlerimizin güçlü olması çok önemli. 2019 yılında İnşallah 7 coğrafi bölgedeki açacağımız 15 şubemiz ülkemize üretim ve istihdam noktasında çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.