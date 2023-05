Bakan Kurum: “FETÖ'nün, PKK'nın her türlü oyunlarıyla, filmleriyle çekilmek zorunda kalıyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili, “Seçime 2 gün kala çekiliyor. Niye? İşte o FETÖ'nün, PKK'nın her türlü oyunlarıyla, filmleriyle çekilmek zorunda kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunlar onların aklı değil, FETÖ'nün, PKK'nın aklı. Onlar oyunlarını oynamaya devam etsinler, biz milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) mayıs ayı toplantısına katıldı. Ardından Üsküdar Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde taksicilerle bir araya geldi. Bakan Kurum ardından Ataşehir Golf Club'ta iş insanlarıyla buluştu.

“İstanbul'umuzu temsil etmek için hem yurt içinde hem de yurt dışında birlikte çalışıyoruz”

İTO'da konuşan Bakan Kurum, “Son derece kıymetli konularda, milletimizin ve yine ülkemizin faydasına istişare halinde hep çalışmaya gayret gösterdik. Tabii İstanbul'umuz bugün buradaki, bu salondaki her bir kardeşimin emekleri sayesinde her geçen gün daha da güçlenen ekonomisiyle dünyanın lider şehirlerinden biri olma vizyonuyla iddialı bir şekilde hareket ediyor. Bu da tabii ki buradaki iş insanlarımızın, istihdam oluşturan, üreten kardeşlerimizin sayesindedir. İstanbul Ticaret Odası Başkanımız Şevket beyin de her iki dönem boyunca gösterdiği gayreti hakikaten takdirle takip ediyoruz. Ülkemizi, İstanbul'umuzu temsil etmek için hem yurt içinde hem de yurt dışında birlikte çalışıyoruz” dedi.

“Yeni tesislerin açılmasını sağlayacak gençlerimiz, evlatlarımız, çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak”

Bakan Kurum, “Kişi başına düşen gayri safi hasılanın yüzde 30'u, vergi gelirlerinin yüzde 48'i, nüfusumuzun beşte biri İstanbul'da yaşadığı düşünüldüğünde gerçekten buradaki meclisimiz, üreticilerimiz ülkemiz adına, ülkemizin geleceği adına hepsi birbirinizden kıymetlisiniz. Bu manada ülkenin gelişmesi adına çok önemli adımlar attınız. Her zaman milletimizin yanında oldunuz. İstihdam oluşturarak, üreterek katma değer sağlayarak, yeni tesisler açarak ve yine milletimizin zor gününde sizler vardınız. Yeni tesislerin açılmasını sağlayacak gençlerimiz, evlatlarımız, çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak. Bu noktada sizlerle de bizim yol arkadaşlarımızsınız. 21 yıllık süreçte bizlerin yanında durdunuz. Biz de sanayicimiz için ticaretimizin artması için sizlerle el ele çalışmaya gayret gösterdik” şeklinde konuştu.

“İTO Kızıl Elma'lardan, Anka'lardan, Kaan'lardan, İHA'lardan, SİHA'lardan yana taraftır“

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise “İstanbul Ticaret Odası, daha önceki seçimlerde olduğu gibi, 14 Mayıs seçimlerinde de taraftır. İTO, 1071'de başlayan, 1453 ile taçlanan, 1923 ile anlam kazanan Türkiye yürüyüşünün simgelediği değerlerden yana taraftır. İTO Kızıl Elma'lardan, Anka'lardan, Kaan'lardan, İHA'lardan, SİHA'lardan yana taraftır. İTO, içimizden çıkardığımız başkanlarımızdan birinin başında olduğu, yerli ve milli üretimin zirvesi Altay tankından yana taraftır” ifadelerine yer verdi.

“İstanbul'un bütün taksi duraklarını yeniliyoruz”

Üsküdar Boğaziçi Yaşam Merkezi'ndeki Taksicilerle buluşma programına taksi kullanarak gelen Bakan Kurum, “2023'ün İstanbul'unda maalesef dönem dönem gündeme gelen, sizlerin haklı şikâyetlerine rastlıyoruz. Devlet olarak; özellikle de İçişleri, Ticaret, Ulaştırma ve Maliye Bakanlığımız eliyle; daima siz emekçi kardeşlerimiz için, taksici kardeşlerimiz için gayret ediyor, çaba harcıyor, mesai harcıyor, çalışıyoruz. Taksici esnafımız her türlü ihtiyacını gidersin istiyoruz. Bu anlayışla İstanbul'un bütün taksi duraklarını yeniliyoruz. Taksi plakalarına ilişkin de bunu net söylüyorum ki sizler, aileleriniz rahat etsin ihaleyle girip aldığınız bu hakkı mevzuatta aldığınız gün itibariyle sonuna kadar koruyacağız. Buna ilişkin kanunu bir düzenleme hazırladık. Şoför esnafımızla da görüşüyoruz haklarınızı ilelebet koruyacağız ve bunu kanunu düzenlemeyle yapacağız” dedi.

“Kılıçdaroğlu ve avanesi kasetlerle geldiği genel başkanlık sürecinde hala kasetlerle, iftiralarla iş yapıyorlar”

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine yönelik konuşan Bakan Kurum, “Bugünkü manzaraya bakın cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sonuçta kendine güvenmiş, inanmış aday olmuş. Ona da inanan, güvenen var. Şurada seçime 2 gün kaldı. Kılıçdaroğlu ve avanesi kasetlerle geldiği genel başkanlık sürecinde hala kasetlerle, iftiralarla iş yapıyorlar. Çünkü bunları bir merkez yönetiyor. Görüyoruz ki seçime 2 gün kala çekiliyor. Niye? İşte o FETÖ'nün, PKK'nın her türlü oyunlarıyla, filmleriyle çekilmek zorunda kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim ülkemizi, vatanımızı, elin maşası dışarıdakiler mi yönetecek? Bu oyunlar onların aklı değil, FETÖ'nün, PKK'nın aklı onlar oyunlarını oynamaya devam etsinler, biz milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

"14 Mayıs akşamı dövizdeki hareketler, bankalar üzerine yapılan baskılar, ekonomik baskılar istikrar ortamı ortaya çıkınca göreceksiniz hepsi kendiliğinden düzelecek"

Ataşehir Golf Club'ta iş insanlarıyla buluşan Bakan Kurum, "Ülkemizin her noktasına hizmetler götürüyoruz, eserler kazandırıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hani bir laf vardır ya ‘ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' bizim işlerimiz, eserlerimiz ortada. Bunları da sizlerle birlikte yaptık. 20 yıllık süreçte çok büyük mesafeler kat ettik. Ülkemiz büyüdü, gelişti. Her şey bitmedi ama alt yapı işini hemen hemen toparladık. Bundan sonraki süreç hem sanayileşme hem de üretimin artması olacaktır. Bu ülkede güven, istikrar olmazsa emin olun bugünden daha geriye gideriz. 20 yılda nasıl 100 yıllık işleri yaptıysak eğer bir ülkede istikrar olmazsa yatırımcı gelmez. Güven tesis edilmezse yatırımcı o ülkeye uğramaz. Bunu 21 yılda gördük, yaşıyoruz. Emin olun 14 Mayıs akşamı dövizdeki hareketler, bankalar üzerine yapılan baskılar, ekonomik baskılar istikrar ortamı ortaya çıkınca göreceksiniz hepsi kendiliğinden düzelecek” ifadelerini kullandı.