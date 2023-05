Bakan Kurum gençlerle basketbol oynadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Maltepe'de gençlerle basketbol oynadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Kartal'da Trabzon Çaykaralılar Derneğine ziyarette bulundu. Kurum, burada yaptığı konuşmanın ardından Maltepe Sahili'nde gençlerle bir araya geldi. Bakan Kurum, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü ve Emlak Konut Spor Kulübü'nden basketbol oyuncuları ve gençlerle maç yaptı. Ardından konuşan Bakan Kurum, “Bugün yine gençlerimizle birlikte Maltepe'de buluştuk. Zaman zaman onlarla futbol, basketbol maçları yapıyoruz. Depremzede kardeşlerimizle maç yaptık. Gençlerimizle bir araya gelerek onların fikirlerini alıyoruz. Gelecek hakkında ne düşünüyorlar, bu düşünceleri alıyoruz. Partimizin gençlik kollarıyla çok güzel programlar yapıyoruz. Her yapmış olduğumuz toplantıdan da gençlerimiz adına bir iş çıkıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında gençlerimize yüzde 20 kontenjan ayırmıştık. Emlak Konut kampanyamızda da gençlere yüzde 20 kontenjan ayırdık. Tüm çabamız gençlerimiz için, onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için” dedi.

“Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı olsun istiyoruz”

Kurum, “81 ilimizde her gencimiz aynı şartlardan istifade etsin istiyoruz. Gençlerimiz söz sahibi, ülkenin her alanında hak sahibi olsun istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır yürümüş olduğu yolda her zaman gençlerimizin fikirlerine önem verdi. Onların görüşleri çizgisinde 81 ilimizde inşa ve ihya hareketini yürütüyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz daha iyi şartlarda eğitim alsınlar, daha iyi şartlarda yaşasınlar. Herkesin, bütün gençlerimizin huzur ve güven içerisinde yaşadığı, geleceğe umutla ve güvenle baktığı bir Türkiye olsun istiyoruz. Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.