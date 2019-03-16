Bakan Kurum: “İsmail Erdem'in tüm projelerinin arkasındayız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir'de imar bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda Ataşehir'in imar sorununa dikkat çeken Bakan Kurum, “1 Nisan itibari ile Ataşehir Belediye Başkanı İsmail Erdem'in tüm projelerinin arkasındayız” dedi.

Ataşehir Örnek Mahallesi ile Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşen imar bilgilendirme toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ve TOKİ yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“İsmail Erdem'in tüm projelerinin arkasındayız”

Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'in konuğu olarak imar bilgilendirme programına katılan Bakan Murat Kurum, İsmail Erdem'in çok güzel projeleri olduğunu söyleyerek, bu projelerin üstüne kendilerinin de bakanlık olarak projeler eklediklerini ifade etti. İsmail Erdem'in aday olduğu günden bu yana gündeme getirdiği ve çözüm sözü verdiği, Mustafa Kemal, Örnek, Esatpaşa Mahallelerindeki mülkiyet problemlerini atacakları adımla çözeceklerini söyleyen Bakan Murat Kurum, “Biz istiyoruz ki Örnek Mahallesinde, Esatpaşa Mahallesinde, İmar İskan Bloklarında yaşayan vatandaşlarımız, aynı şekilde, sorunları çözülmüş olarak Ataşehir'de yaşasın. Sancaktepe Belediye Başkanımız İsmail Erdem, 1 Nisan sabahı itibari ile Ataşehir Belediye Başkanı olduğunda tüm projelerinin arkasında, yanında olacağız. Biz bakanlık olarak Ataşehir'in yanındayız, vatandaşlarımız tarafından talep edilen tüm projelerin de yanındayız” dedi.

“Vatandaşın rızası olmayan hiçbir işi yapmayacağız”

Dönüşümlerin vatandaşın rıza çerçevesinde olacağını söyleyen Bakan Murat Kurum, “Vatandaşın rızası olmayan hiçbir işi yapmayacağız, yaptırmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Dönüşümü yaparken az katlı yapacağız. Vatandaşımızın rızası çerçevesinde yapacağız. Mahalle kültürünü yaşatacağımız, içinde yapacağımız sosyal donatı alanları ile camilerin, yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının olduğu, yeni, modern güvenli inşaatlar yapmak istiyoruz. Bu çerçevede talimatlarımız, bakanlığımızca genelge yayınlanarak, valiliklerimize bu şekilde iletiliyor” ifadesini kullandı.

“Ataşehir'in hizmet bekleyen potansiyelini 31 Mart akşamı hep birlikte çıkaralım”

1 Nisan'da Ataşehir'in ihtiyaç duyduğu tüm projeleri Başkan İsmail Erdem ile yapmak istediklerinin altını çizen Bakan Kurum, “Yerel yönetimde sizinle dertlenen, sizin derdinizi dinleyen ve onun ile hemhal olup, onun yapılması için mücadele veren, tüm projeleri gerçekleştirebilecek kabiliyette bir başkan adayınız var. Bu sizin için bir şanstır. Ataşehir için bir şanstır. İnanın kardeşlerim bunu değerlendirmeniz lazım. Ataşehir'in hizmet bekleyen potansiyelini 31 Mart akşamı hep birlikte çıkaralım diyorum. İsmail Erdem Başkanım Sancaktepe'yi yenide inşa etti. İnanın orada çok güzel projeler yaptı. Biz o aldığı tecrübeyi Ataşehir'de de çok daha yukarılara taşıyacağına eminiz” dedi.

“Herkes tapusuna kavuşacak”

İmar toplantısında konuşma yapan AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Sayın Bakanımızın desteği, bakanlık çalışanlarımızın gayreti ile herkes tapusuna kavuşacak. Bugün nasıl imar iskan bloklarındaki bin 72 daire sahibi TOKİ ile ortak mukavele imzalıyor, yakın bir zaman sonra depreme dayanıklı binalarda oturacak ise İnşallah sizler de tapularınıza kavuşacaksınız. 1 Nisan'dan sonra şehir standartlarına uygun otoparklı binalar yaparsınız. Hep birlikte huzur içerisinde yaşamayı yakalamış oluruz. Ben huzurlarınızda Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bakanımız Ataşehir'i tanıyor. En kısa zamanda da bu bölgede yıllardır arsasını bekleyen komşularımız tapularını alarak mülklerine resmen sahip olacaklar” dedi.