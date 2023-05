Bakan Kurum: "İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde, 7 tepenin tamamında çalışıyoruz"

Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Aziz İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde, 7 tepenin tamamında çalışıyoruz" dedi.

Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul seçim çalışmalarıyla ilgili Pendik Crown Plaza'da ‘Erzurumlular Buluşması' programına katıldı. Bakan Kurum'a Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşlik etti. Kurum'a Erzurumspor forması hediye edildi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında "Erzurum'un yiğit dadaşlarını, mert insanlarını, güzel insanlarını, sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün; Erzurumlu Abdurrahman Gazi'nin, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, Nene Hatun'un torunlarıyla, sizlerle bir aradayız, beraberiz, gönül gönüleyiz. Her şeyin en güzeline layık Erzurumlu kardeşlerimizle, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Bugün şairin 'Erzurum'un kışı zorludur balam, Buz tutar yiğitlerin bıyığı, Erzurum'da kaskatı, dimdik ölür adam, Kabullenmez yılgınlığı' dediği yiğit insanların, Erzurumlu kardeşlerimizin misafiriyiz. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin hüznünü hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu hüznü, bu acıyı o gün tüm Türkiye, Aşkale, İspir, Horasan, Pasinler hissetti. O acı günde, 50 bini aşkın canımızı toprağa verdik. Nice hanemizin ocağı söndü. Afetin ilk anından itibaren depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak, hayatlarını normale döndürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarımızı hızla sarıyoruz. 46. gün temelimizi attık ve depremin üstünden 2 buçuk ay geçti. 125 bin konutumuzun inşa çalışmaları olanca hızıyla sürüyor. İlk konutlarımızı geçtiğimiz hafta teslim ettik. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konut inşa ederek kardeşlerimizi sıcak yuvalarına yerleştireceğiz. Bu büyük Türkiye'nin sözüdür, bu güçlü Türkiye'nin sözüdür, bu Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür." ifadesini kullandı.

"Aziz İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde, 7 tepenin tamamında çalışıyoruz"

Bakan Kurum, "Her noktasına eser kazandırıyor, her sokağına hizmet götürüyoruz. 2012 yılında 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' diyerek Gaziosmanpaşa'dan ilk kazmayı vurmuştuk. Şimdi de; 'İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm' ve 'Yarısı Bizden!' diyoruz. 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında olan iki rezerv alan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde dönüştürüp, İstanbul'da, riskli 1.5 milyon yapıyı yavrularımızın istikbali için yenileyeceğiz. İlk etapta 1. yılda 200 bini yerinde, 100 bini rezerv konut olmak üzere toplam 300 bin konutu hızlıca inşa edeceğiz. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 379 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 66 bin bina başvuruşu ulaştı. Aziz İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde, 7 tepenin tamamında çalışıyoruz. Pendik'teki başvuru sayısı da bin 723'e yükselmiş durumda. Hep birlikte, sizlerle beraber 1 ay içinde 1.5 milyon konutluk başvuru alacak 5 yıl içinde ise 1.5 milyon konutu bitireceğiz, bunu sizlerle birlikte yapacağız'' dedi.

"Erzurum işgale karşı başlayan Millî Mücadelemizin ilk kıvılcımının yakıldığı yerdir"

Sözlerine devam eden Kurum, "Erzurum işgale karşı başlayan Millî Mücadelemizin ilk kıvılcımının yakıldığı yerdir. Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Millî Mücadelemizin kilit taşlarından biridir. Dadaşlar ne güzel söylemiş: 'Dağ ne kadar yüce olsa, yol onun üstünden aşar.' Biz sizlerle birlikte nice zorlukları aştık, nice engellerin üstesinden geldik, nice badireler atlattık. Ama durmadık, yılmadık her zaman davamız da, gayemiz de, hedefimiz de büyük ve güçlü Türkiye oldu. Bugüne kadar hep bu gayede yürüyen AK Parti iktidarları olarak Erzurum'da son 21 yılda 45 milyar lirayı aşkın dev yatırımlar kazandırdık. Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar 10 milyar liralık çevre ve şehircilik yatırımını biz gerçekleştirdik. Şu anda milyarlarca liralık yatırımımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımızla, Erzurum'da toplam yatırım değeri 3.5 milyar lira olan 10 bin konutu sizlere armağan ettik. Yavrularımız için okullar yaptık, camilerden dükkanlara ve kamu binalarına kadar onlarca eserimizi hizmete aldık. Bunlar gerçek bunlar muhalefetin sunduğu boş vaatler değil. Deprem dönüşümü noktasındaki kararlılığımızı Yakutiye, Palandöken ve Narman'da da toplam 2.5 milyon metrekarelik alanda gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla; şehrimizi sağlıksız yapı stokundan tamamen temizleyene kadar da durmayacağız. Erzurum'a yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı kazandırıyoruz. Kale etrafındaki millet bahçesini Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Narmanlı Camisi'nden Hacı Cuma'ya kadar birleştiriyoruz ve yeşili ile tarihi buluşturduk, bu aksın çevresindeki görüntü kirliliğini de tamamen ortadan kaldırdık. Erzurumlu kardeşlerimiz tarihi kent meydanına yeniden kavuştu. Buraya gelen her misafirimiz, büyük bir meydandan başlayarak adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkacak. Erzurumluların yaşam kalitesini artıracak, şehrin hemen hemen her yerinde 12 millet bahçesi projemize hızla devam ediyoruz. Tüm bu projelerle Erzurum'un çevresini, doğasını koruyor, evlerini, dükkânlarını yeniliyor; ekonomisine, istihdamına katkı sunuyoruz. Çünkü biz, milletimiz bizden ne isterse onu yapıyor, milletimizin ne zaman yanında olmamız gerekiyorsa yanlarında soluk alıyoruz'' diye konuştu.

"Erzurumluların nerede dur kimin yerinde duracağı belli"

‘Erzurumlular Buluşması' programına katılım sağlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Sayın Bakanım, çok değerli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, çok değerli hemşehrilerim hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Ben çok fazla söz uzatmak istemiyorum. Sayın Bakanım birinci bölgeden İstanbul'da milletvekili adayımız. Zaten bakan olarak yaptıkları ortada yine İstanbul'dan, 1. Bölge Milletvekili Adayı, aday gösterilmiş olması bizim için Türkiye için, İstanbul için büyük şans olduğunu düşünüyorum. Erzurumlulara söylemek istediğim bir şey yok. Erzurumluların nerede dur kimin yerinde duracağı belli. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında duracağı belli, AK Parti'nin yanında duracağı belli, AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayları yanında duracağı belli. Ben bu duygu ve düşüncelere hepinize saygılar sunuyorum" dedi.