Bakan Kurum Kağıthane'de yıkılan bina ile ilgili konuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde yıkılan bina ile ilgili, “Bir bina kendiliğinden yıkıldı. Diğer binayı da güvenlik gerekçesiyle biz yıktık. Etrafındaki 24 binayı boşalttık. Tespitlerimiz devam ediyor. Orada ruhsatı, iskanı olmayan riskli tüm binaların tespitlerini yapacağız. O bölgede de yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesine gireceğiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir'de düzenlenen Sıfır Atık Eko Bilim Fuarı'nı ziyaret etti. Ataşehir Emlak Konut öğrencileri tarafından düzenlenen fuara katılan Bakan Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Kağıthane'de yıkılan bina hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca Bakan Kurum, bakanlığın kentsel dönüşüm ile ilgili hedeflerinden de bahsetti. Bakan Kurum, “Geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam'da yapmış olduğumuz kampta tüm belediye başkanlarımıza önümüzdeki 5 yıl içerisinden kentsel dönüşümden altyapıya, millet bahçelerine, atık su arıtma tesislerine ilişkin birçok görüş alış verişinde bulunduk ve 2023 yılı hedeflerimizi anlattık. Yine manifesto çerçevesinde şehirlerimiz için yapılması gerekenleri aktardık. Onlardan gelecek planlamaya göre önümüzdeki 5 yıllık süreci kendilerinin planlamasını istedik. Ve o plan dahilinde biz de bakanlık olarak 5 yılımızı planlayıp yıllar itibariyle yapacağımız işi de biliyor olacağız. Burada önceliğimiz kentsel dönüşüm. Kartal'dan sonra Kağıthane'de böyle bir olay meydana geldi. Bir bina kendiliğinden yıkıldı. Diğer binayı da güvenlik gerekçesiyle biz yıktık. Etrafındaki 24 binayı boşalttık. Tespitlerimiz devam ediyor. Orada ruhsatı, iskanı olmayan riskli tüm binaların tespitlerini yapacağız. O bölgede de yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesine gireceğiz. Biz öncelikli olarak İstanbul'da tüm Türkiye'mizdeki bütün alanlara yıllık 3000 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun da yüzde 10'unu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı üstlendi. Kalanına da belediyelerimize hem maddi hem teknik destek vermek suretiyle bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Buna ilişkin çalışmalarımızı İstanbul'un tüm ilçelerinde yürütüyoruz” diye konuştu.