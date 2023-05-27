Bakan Kurum: “Pazartesi günü 5 milyon liralık kaynağı belediyemize göndereceğim''

Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Şile'de bir dizi programa katıldı. Bakan Kurum, “Ben ilk etapta bu işlerin yapılması için pazartesi günü 5 milyon liralık kaynağı belediyemize göndereceğim'' dedi.

Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Şile'de bir dizi programa katıldı. Bakan Kurum, Yazımanayır ve Yeniköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Murat Kurum, Şileli vatandaşlara müjde verdi ve ardından fırında ekmek yaparak vatandaşlara dağıttı. Kurum'a Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da eşlik etti.

"Bizim bakanlığımız nezdinde yapılacakları belediyemizle birlikte belirledik''

Yazımanayır köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, "14 Mayıs'ta Şile'de tüm mahallelerimiz içerisinde yüzde 88 oy desteğiyle Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na destek oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Tabii, birileri yine sizin siyasi tercihleriniz üzerinden 'sizlere hizmet getirmeyiz, buranın eksiklerini, işlerini bundan sonra yapmayız' gibi tehditler savurmuşlar. Bunları da duyduk. Kıymetli kardeşlerim, tabii bunların zihniyeti böyle. Bunlar, kendilerine destek olmayınca milleti ayrıştırırlar. Milleti ötekileştirmeye çalışırlar, ama işte buradan, Şile'den Yazımanayır Mahallesi'nden onlara sesleniyoruz. Siz yapsanız da yapmasanız da biz Şile'yi sizin gibi ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin eline terk etmeyiz. Sizin yapmadığınız bütün işleri biz burada vatandaşımızla el ele verir yaparız. Bundan önce yaptık, bugün de yapacağız, bundan sonra da milletimizle el ele verip bütün hizmetleri inşallah, Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya devam edeceğiz. Siz onların tehditlerine aldırış etmeyin. Onlar boş konuşur, onlar boş vaatler vermeye alışıktır. Onlar sözlerini hiçbir zaman tutmadılar. Sözünün eri olmadılar. Ama biz milletimize ne söz verdiysek hep bu sözleri tuttuk. Burada muhtarımızın mahallemize ilişkin talepleri var. Bizim bakanlığımız nezdinde yapılacakları belediyemizle birlikte belirledik. Örneğin düğün salonu talebi var. Muhtarımız, caminin yanında değil de, belediyemizin de mülkiyetine sahip olduğu alanda yapmak istiyor. Hem orada düğün ve cenazemizi yapalım, hem de burada cemaatimizi rahatsız etmeyelim diyorlar. Bunun dışında gençlere yönelik TOKİ evleri yapılması talebi var. Mülkiyeti varsa burada hemen çalışalım bunu. Yöresel mimariye uygun, çok güzel bir projelerimizi yapalım. Bir de Başkanım, bilhassa bu meydan ve etrafındaki yapıları da sokak sağlıklaştırılması kapsamında güzelleştirirsek buradaki taşıyla, şu binanın restorasyonuyla, buradaki cephelerin tarihi ve yöresel mimariye uygun şekliyle yenileyerek yaparsak güzel olur'' dedi.

"Bize destek olsun veya olmasın, biz milletimize destek götüreceğiz''

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, "Yine burada tescilli, Anıtlar Kuruluna bağlı evlerimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile bizim bakanlığımız nezdinde. Gerekirse rezerv alan ilanı da yapabiliriz. Bunların da takiplerini inşallah yapacağız. Bu köyümüz ve Hacıllı Mahallemiz için de muhtarlarımızın talepleri var. Ben ilk etapta bu işlerin yapılması için pazartesi günü 5 milyon liralık kaynağı belediyemize göndereceğim. Belediyemiz burada tüm işleri Yazımanayır'a ve Hacıllı Mahallemize kazandıracak. Bize destek olsun veya olmasın, biz milletimize destek götüreceğiz. Onların gönlüne girmeye çalışacağız, aynı motivasyonla çalışmalarımızı yapacağız. Vatandaşlarımız, 14 Mayıs'ta sandığa iradesini yansıttı. 15 seçimdir olduğu gibi, milletimiz Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'mıza rekor oyla destek verdi. Mecliste de ezici bir üstünlüğü sağladık. Ben sandığa giden tüm kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı motivasyonla 28 Mayıs'a hazırlanacağız. 14 Mayıs'ta milletimiz eser dedi, eser siyaseti dedi. Mazlumların umudu olan liderimize sahip çıkmıştır. Meydanlarda boş vaat verenlere sandıkta en güzel cevabı vermiştir. Sözünü tutmayanlara sandıkta en güzel cevabı vermiştir. Sırtını teröre, teröristlere, Kandil'e dayayanlara en iyi cevabı vermiştir. İnşallah, 28 Mayıs'ta da daha güçlü bir destek verecektir ve ‘Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz'' diye konuştu.