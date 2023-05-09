Bakan Kurum: “TOKİ başkanlığımızla yine sanayi bölgelerimizle birlikte yapacağımız projeyle katkı sağlayacağız''

Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ümraniye'de İstanbul seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Kurum, ‘' İstanbul'un üreten insanlar için uygun şartlarda ev sahibi olabilmeleri için tüm işçi kardeşlerimizin hem üretebilmesi hem de o güvenli, huzurlu yuvalarında yaşayabilmesi için bu çalışmayı yapacağız'' dedi.

Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ümraniye'de İstanbul seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Kurum, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya geldi. Bakan Murat Kurum İstanbul'un üreten sanayi işçilerine önemli müjde verdi. Kurum'a Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım eşlik etti.

‘'Artık sadece ağır sanayide değil, yüksek teknolojili hafif sanayide de çağ atlayan bir Türkiye var''

Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerle buluşan Bakan Murat Kurum, ‘' Ben sanayicilerimizle bir araya geldiğimde her fırsatta özellikle değindiğim bir husustan bahsetmek istiyorum. Bugün artık tüm dünyada sanayide baş döndürücü bir dönüşüm süreci başlamıştır. Dünya sanayisi artık ekoverimlilik, çevre dostu teknolojiler ve endüstriyel ekoloji, endüstriyel simbiyoz gibi yeni kavramları konuşuyor. Bu yüzden sanayide mevcut potansiyelin en iyi şekilde kullanılması ne kadar önemliyse çevreyi koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan adımlar atmak da bir o kadar önemli hale gelmiştir. Ben bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Biz şundan çok eminiz. Toprak için su ne ise ekonomi için de sanayi odur. Bugün sanayisini gözeten koruyan, kollayan, adeta pamuklara saran bir iktidar var. Çünkü, yine şunu çok iyi biliyoruz ki üreten alıp yürür, üretmeyen yerinde sayar. İşte dün ürettiği malını satamayan bir sanayiden bugün, artık tüm dünyanın tercih ettiği marka bir sanayiye ulaşan Türkiye var. Artık sadece ağır sanayide değil, yüksek teknolojili hafif sanayide de çağ atlayan bir Türkiye var. Milli geliri içerisinde sanayisinin payını yüzde 25,6'ya ulaştıran bir Türkiye var. Evet, işte bu büyük payı korumak da hiç şüphesiz sanayi tesislerimizin iklim değişikliğine uyumunu artırmakla mümkün olur. Firmalarımızın rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları bertaraf etmekle mümkün olur'' dedi.

‘' Sanayicimizin birinci gündemi Yeşil Dönüşüm olacaktır''

Sanayicilerin birinci dönüşümü ‘Yeşil Dönüşüm' olacak diyen Bakan Kurum, ‘' Açık söylüyorum. Bugün AB, “Sanayide Yeşil Dönüşüm” diyerek bizim gibi ihracatçı ülkelere deyim yerindeyse bazı zorunluluklar getiriyor. Her ne kadar AB ülkeleri arasında, Avrupa sanayicileri arasında bu süreç tam kabullenilmese de önümüzdeki 20-30 yıl, sanayicimizin birinci gündemi Yeşil Dönüşüm olacaktır. Bu dönüşümü hızlandırmak adına sanayicimizin yanındayız, sizlerin yanındayız, firmalarımızın yanındayız. Daima sizlerle istişare halindeyiz. “Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye” hedefiyle içerisinde otelleri, restoranları, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla son derece güzel İklim Dostu Sanayi Siteleri inşa ediyoruz. Binlerce kardeşimize istihdam kapısı açıyor, ekonomimize güç katıyoruz'' diye konuştu.

‘' 6 ilimizde 6 bin 238 dükkânımızın dönüşüm çalışmaları da devam etmektedir''

Sözlerine devam eden Kurum, ‘' Bugün itibariyle 6 ilimizde şehirlerimizin içinde kalan, esnafımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyen 4 bin 120 dükkânı Sıfır Atık Konseptiyle dönüştürdük. Aynı şekilde 6 ilimizde 6 bin 238 dükkânımızın dönüşüm çalışmaları da devam etmektedir. Tabi bununla da yetinmedik. “İlk Evim İş Yerim” Projesi kapsamında 29 ilimize 10 bin sanayi dükkânı daha kazandırıyoruz. Bugün sanayide yeşil dönüşümün en önemli adımlarından birini atarak, sadece 2022 yılında 2.8 milyon ton atığın, alternatif hammadde olarak sanayimizde kullanımını sağladık. Atıkların geri dönüşümüyle hem doğamızı koruduk hem de milletimizin ekonomisine katkı sağladık. Sanayi tesislerimizin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarını teşvik ederek, üniversitelerimizle, iş dünyamızla, kurumlarımızla tüm organize sanayi bölgelerini, sizlerin de çalıştığı alanları, fabrikaları, tesisleri “Yeşil OSB”ye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere, çevresel üretimin göstergesi olarak, “Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi” düzenliyoruz. Bu belgeyi almaya hak kazanan sanayi tesislerinin yeşil finansmandan faydalanmaları için gerekli tüm adımları atıyoruz. Bu sayede, sanayimizi dünya standartlarının da üzerine çıkararak rekabet gücüne erişmesini ve piyasalarda yüksek payla yer almasını sağlayacağız. İnşallah bu süreci hep birlikte yürüteceğiz, yeşil bir ekonomi oluşturacağız ve inşallah 10 yıl içerisinde yüzbinlerce gencimize istihdam sağlayacağız'' ifadelerini kullandı.

''TOKİ başkanlığımızla yine sanayi bölgelerimizle birlikte yapacağımız projeyle katkı sağlayacağız''

Sanayi bölgelerinde çalışan işçilere müjde veren Bakan Murat Kurum, ‘' İstanbul'un seferinde yine teşvik bölgesi olan yerlerde vatandaşlarımızın burada pazarlama yapacağı, orada da üretimlerin yapılacağı alanları hep birlikte çalışacağız ve bilhassa bu sanayi bölgelerinde çalışan, evi olmayan işçi kardeşlerimiz için de yeni yapacağımız yerlerde onların uygun şartlarda ev sahibi olabilmelerine TOKİ başkanlığımızla yine sanayi bölgelerimizle birlikte yapacağımız projeyle katkı sağlayacağız. Hem onlara uygun şartlarda yer tahsisini sanayi sitelerinin yapılması noktasında TOKİ'mizde yapım desteğini diğer taraftan da burada çalışan kardeşlerimizin uygun şartlarda ev sahibi olabilmeleri için hep birlikte bir proje yürütüyoruz. Bunu da aslında bugün burada hep birlikte yaptığımız toplantıda bilhassa İMES, Modoko ve her tüm sanayi sitesi, organize sanayi bölgesinde çalışan kardeşlerimizin uygun şartlarda ev alabilmesi ve üretimin devamlılığı noktasında bu çalışmayı da inşallah buradaki başkanlarımızla birlikte yürüteceğiz. Bunun talimatını arkadaşlara verdik ve yeni yer tahsisi oldu. Ve bu noktada o talebi hızlı bir şekilde yerine getirmek üzere bu hafta inşallah yer taleplerini karşılayacağız. Ardından da İstanbul'un üreten insanlar için uygun şartlarda ev sahibi olabilmeleri için tüm işçi kardeşlerimizin hem üretebilmesi hem de o güvenli, huzurlu yuvalarında yaşayabilmesi için bu çalışmayı yapacağız. Ben şimdiden yeni sanayi sitelerimiz, yeni konutlarımız, yeni iş yerlerimiz hayırlı, uğurlu olsun diyorum'' dedi.