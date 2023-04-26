Bakan Kurum: “Türkiye'de 3.3 milyon konut dönüştürdük, 250 bin devam ediyor''

Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “Türkiye'de 3.3 milyon konut dönüştürdük, 250 bin devam ediyor'' dedi.

Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de gerçekleştirdiği bir dizi programın ardından Zeytinburnu Emlak Konut Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış törenine yerli ve milli otomobil Togg'la gelen Bakan Kurum'a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti. Kurum programın hemen ardından Beştelsiz Mahallesi 110. Sokak'ta yapımı tamamlanan daireyi dolaştı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında "Sizleri, fethin sembolü Zeytinburnu'nu, Aziz İstanbul'umuzu sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Merhum Erbakan hocamızın ebedi makamındayız. Bizi büyük bir vefayla, muhabbetle karşıladınız. Zeytinburnu'na geldik, huzur bulduk. Zeytinburnu'na geldik, inanmışlık bulduk. İstanbul'da, tek bir riskli yapı dahi kalmasın, 16 milyon kardeşimiz bir an önce yeni güvenli yuvalara kavuşsun istiyoruz. Bunun için 1.5 milyon konutluk Büyük İstanbul Dönüşümünün ilk temellerini attık. Yarısı Bizden olsun, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlansın istedik. Devletimizin tüm imkânlarını sizler için seferber ettik. Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular başladı. Sabah itibariyle 125 bin 814 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı bina bazında 16.742. Boşalacak alanları millet bahçeleri, parklar, spor tesisleri gibi pek çok sosyal donatı alanıyla İstanbul için, sizler için hazırlayacağız. Şu an Zeytinburnu'nda yapımını tamamladığımız 340 yeni yuvamızın anahtarlarını siz kıymetli kardeşlerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Zeytinburnu'nda Beştelsiz, Veliefendi, Çırpıcı, Seyitnizam, Sümer, Telsiz ve Arnavut Mahallelerinde toplam 400 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede Beştelsiz Mahallemizde 160 konut ve 49 dükkânın da yapımını tamamladık. Telsiz Mahallemizde kentsel dönüşüm kapsamında 160 konut ve 49 dükkânın yapımına devam ediyoruz. Merkezefendi Mahallemizde vatandaşlarımızı mağdur etmeden tüm süreci yürütüyoruz. Arnavut Mahallemizde kentsel dönüşümde yeni bir süreci başlattık. Hak sahibi kardeşlerimizle uzlaşma sağladık. Burada yapacağımız çalışmada hak sahipleri Yarısı Bizden kampanyasından da istifade edebilecek. Ayrıca Çırpıcı ve Veliefendi Mahallelerinde 288 konutun, İETT Blokları'nda 252 konutun ve Seyitnizam İşçi Blokları'nda kentsel dönüşümün önünü açtık, burada da süreç devam ediyor. Zeytinburnu'nda tam 3 millet bahçesi kazandırıyoruz. Beştelsiz ve Çırpıcı millet bahçelerimizi açtık. Merkezefendi Millet Bahçemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz Abdi İpekçi Spor Salonu yıkılmıştı. Bu alana Türkiye'nin basketboldaki başarılarını taçlandıracak. muhteşem bir uluslararası basketbol sahası yapıyoruz. Tamamlandığında 37 bin metrekare salon alanı, 10 bin seyirci kapasitesiyle milletimize, gençlerimize hizmet verecek'' diye konuştu.

"14 Mayıs beceriksizlerin sonu, doğru adamların yeni başlangıcı olacak''

Sözlerine müjdelerle devam eden Bakan Kurum, "Sıra geldi müjdelerimize. Birincisi, Beştelsiz Mahallemizdeki rezerv konutlarımızı inşallah önümüzdeki Haziran ayında teslim edeceğiz. Yine Telsiz Mahallemizde yaptığımız konutları da yıl sonuna kadar sizlere teslim edeceğiz. İki, Beştelsiz ve Telsiz Mahallelerimizde konutlarını kentsel dönüşüme giren kardeşlerimiz bizlere Yarısı Bizden kampanyasından biz de faydalanabilir miyiz? diye sormuşlardı. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. İnşallah ödeme konusunda bir kolaylık sağlayacağız. Üçüncüsü, Zeytinburnu'nda evlerini kentsel dönüşüme almak isteyen vatandaşlarımıza Esenler'de yaptığımız rezerv konutlardan faydalanma imkânı sağlayacağız. Dördüncüsü, ilçemizin otopark konusunda yaşadığı sıkıntıyı çok iyi biliyoruz. Bu sorunu çözmek için çalışmalarımızı başlattık. Arazi tespitimizi yaptıktan sonra inşallah otoparkımızın da temellerini atacak ve yapım sürecini en kısa sürede tamamlayacağız. Zeytinburnu'nun trafiğini rahatlatacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de 3.3 milyon konut dönüştürdük, 250 bin devam ediyor. İstanbul'da 700 bin konutu dönüştürdük, 93 bin devam ediyor. Türkiye'de 1.2 milyon sosyal konut yaptık. 50 bin ve 100 bin konut kampanyamızı tamamladık. 250 bin konut kampanyamızda 5 ayda 50 bin ihale yaptık. Elazığ'dan İzmir'e Malatya'dan Antalya ve Karadeniz'e tüm sel yangın ve deprem bölgelerinde 50 bin yuva kurduk. Biz bunların köhneleşmiş zihniyetine rağmen yapanlarız. Biz depremin üzerinden 15 gün geçmeden ilk konutların sözleşmelerini imzalayan kadrolarız. 3 ayın sonunda tam 120 bin konutun inşasını başlatanlarız. 1 yılda tam 319 bin yuvayı bitirecek olanlarız. Şimdi de İstanbul'da 1.5 milyon konutu yapacağız. Tam 132 milyon metrekare rezerv alanımızı belirledik, geçen hafta da Gaziosmanpaşa'da ilk 100 bininin temelini Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte attık. Hoş, bunlar Gaziosmanpaşa'da bırak inşa etmeyi, inşaatı başlayan gençlerimizin spor kompleksini bile durdurdular. O yüzden bize inşadan, ihyadan, istikbalden söz edecek son kişiler bunlardır. Yahu siz değil misiniz, yılda 20 bin olmak üzere 5 yılda 100 bin konut yapacağım deyip de 5 yılda bin 500 konut bile yapamayanlar? Siz değil misiniz, deprem bütçesini reklam bütçesinin bile altına getirenler? Siz değil misiniz, 50 çalıştay yapıp tek bina dönüştürmeyenler? Siz değil misiniz, yılda 20 bin, 5 senede 100 bin dönüşüm yapacağım, deyip sözünü tutmayanlar? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteğiyle 14 Mayıs beceriksizlerin sonu, doğru adamların yeni başlangıcı olacak; hepinizin birden siyaset tarihinden silineceği gün olacak'' diye konuştu.

"Dönüşen her konut, her bina yeni bir zafer. Hep böyle diyorum, bu inançla çalışıyorum''

Bakan Kurum'a eşlik eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Millet Bahçemizi Sn. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açtık. 20 yıllık bir hayaldi. Hayal ettiğimizden çok daha büyük ve güzel oldu. Kafesi, havuzu, oyun alanları, yürüyüş yolları, atmosferi 65 bin metrekarelik bir vaha, yemyeşil bir renk oldu. Hayatımızın başköşesine oturdu. Temmuz 2019'da başlayan tahliyeler Şubat 2020'de sona erdi. Mülkiyeti Bakanlığa ait bu arazide, Zeytinburnu'nun dönüşümünde kullanılmak üzere 260 konutun yapımı başladı. Ayrıca Loca Mahal projesinde bulunan 80 daire de Belediyemize tahsis edildi. Bu konutları kendiliğinden ve yerinde dönüşme imkanı olmayan bir bölge için takasta kullanmayı planlamıştık. Kazlıçeşme'deki 3339 ada 20 parsel tam da böyle bir yerdi. Riskli yapılar vardı, kendiliğinden ve yerinde dönüşümü imkansızdı. Hak sahibi komşularımızla görüştük, anlaştık ve takas işlemlerine başladık. 340 dairenin anahtarını teslim ediyoruz bugün. Yani, 340 aile yeni ve güvenli evlerde yaşayacak artık. Mutlu sonla biten bir başarı hikayesi bu. Sn. Bakanımız Murat Kurum'a, Bakan Yardımcımız Fatma Varank'a, TOKİ Başkanımız Ömer Yıldız'a, Emlak Konut Genel Müdürümüz Hakan Gedikli'ye, emeği geçen herkese minnettarım. Dönüşen her konut, her bina yeni bir zafer. Hep böyle diyorum, bu inançla çalışıyorum. Bugün burada 340 ayrı zaferi kutluyoruz aslında. Güzel evimize, komşularımıza, hepimize hayırlı olsun. Beştelsiz, Telsiz, Arnavut Mahallesi ve Rezerv Konutlarda Bakanlığımızla birlikte çalıştık. Özel sektör eliyle başlatılan ancak sürecin tıkandığı İETT Blokları, Veliefendi-Çırpıcı ve Seyitnizam İşçi Blokları'nda sorunları çözdük. Bugün itibarıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın doğrudan ve dolaylı desteğiyle, 2 bin 394 konutu dönüştürdük, dönüştürüyoruz. Bir de müstakil, bina ve daire bazlı dönüşümler var elbette. Kentsel Dönüşüm İmar Plan Notlarımızın getirdiği teşvikler sayesinde; Kasım 2021 - Nisan 2023 arasında 3 bin 436 bağımsız bölüm yenilendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası, bu anlamda tarihi bir dönüm noktasıdır. Biz de belediye olarak yeni bir adım attık. Zeytinburnu'nda riskli yapı tespiti artık ücretsiz. Binanızda üçte iki çoğunluğu sağlamanız ve başvurmanız yeterli. Maliyet, bürokrasi, zaman kaybı yok. Hepsini biz hallediyoruz. Herkes gibi, bütün kurumlar gibi biz de üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Türkiye'nin Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki yükselişinin sırlarından biri işin ehline verilmesidir. Aşkla çalışan, akılcı hareket eden, yorulmak bilmeyen, sadece bugünleri değil yarınları da düşünen insanlara. Zeytinburnu'nun ve bendenizin en büyük şanslarından biri, böyle bir insanla çalışıyor olmak. Rezerv Konutlarımız yeni sahiplerine, Zeytinburnu'na, hepimize hayırlı olsun'' dedi.