Bakan Kurum, Ümraniye'de ‘Temel Atma ve Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de ‘Temel Atma ve Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Bakan Kurum, “Hazine mülkiyetinde olan 275 bin metrekarelik araziyi sosyal donatı olarak kullanılmak üzere hibe ediyoruz, uygulamanın önündeki engeli tamamen ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ümraniye'de Hekimbaşı Mahallesi'nde ‘Temel Atma ve Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Bakan Murat Kurum, Ümraniye'de 591 konutun temelini atarken, Ümraniye halkına da 6 müjde verdi. Kurum'a Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım eşlik etti.

“Ümraniye'de 32 bin 300 kardeşimizin mülkiyet sorunlarını çözdük ve tapularını teslim ettik”

‘Temel Atma ve Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Bakan Kurum, “İstanbullular için 500 bini Anadolu'da, 500 bini Avrupa'da olmak üzere toplam 1 milyon yeni yuvamızı İstanbul'un dönüşümü için inşa ediyoruz. Bunun yanı sıra 500 bin konutumuzu da yerinde dönüştürüyoruz. Sizlere, yavrularımıza, evlatlarımıza, gençlerimize söz veriyoruz. Bu aziz şehirde tek bir riskli, tek bir güvensiz yapı dahi bırakmayacağız. Milletimiz sıcak yuvalarında, güven içerisinde başını yastığa koymadığı müddetçe biz durmayacağız, başımızı rahat bir şekilde yastığa koymayacağız. Ümraniye'de 32 bin 300 kardeşimizin mülkiyet sorunlarını çözdük ve tapularını teslim ettik. Osmangazi Korusu Millet Bahçemizden katlı otopark ve meydanımıza, atık getirme merkezinden kentsel dönüşüm projelerimize kadar Ümraniye'mizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

“Dudullu Meydanı ve Osmangazi Millet Bahçesi çevresinde yer alan bölgeyi şehircilik açısından yeniden ele alıyoruz”

Konuşmasına müjdelerle devam eden Bakan Kurum, “Ümraniye'mize yine elimiz dolu geldik, müjdelerle geldik. Hazırsak şimdi müjdelerimizi sıralıyorum. Topağacı'nda 77 bin metrekarelik alana sahip Molla Hüsrev Camii ve Güney Camii çevresinde yürütülen projelerimizde kat karşılığı anlaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkartıyor ve kentsel dönüşümü bu bölgelerde başlatıyoruz. Kazımkarabekir ve Dudullu'da 10 mahallemizi ilgilendiren 2B alanlarında kentsel dönüşümün önünü açmak için imar çalışmaları yapıldı. Şimdi ada bazında uygulama çalışmalarını başlattık. Hazine mülkiyetinde olan 275 bin metrekarelik araziyi sosyal donatı olarak kullanılmak üzere hibe ediyoruz, uygulamanın önündeki engeli tamamen ortadan kaldırıyoruz. Hibe yapılmasına ilişkin yetki yazısını bu sabah imzaladım. Ümraniye'mize, sizlere hayırlı uğurlu olsun. İnkılap ve Hekimbaşı'nda bulunan orman vasfını yitirmiş yaklaşık 350 dönümlük alanda vatandaşlarımızın tapu sorunlarını çözüyoruz. Orman kadastro çalışmasını başlattık. Ardından taşınmazlar hazineye devrolacak. İndirim ve uygun taksitlerle tapularınızı veriyoruz. Hekimbaşı Mahallemizde av köşkünün de bulunduğu araziye tapu malikleriyle görüşeceğiz; vatandaşımıza başka bir yerden hazine taşınmazı önereceğiz. Sultanbeyli'de olduğu gibi tapular hazineye geçer geçmez, hemen aynı indirim ve taksit süreçlerini uygulayacağız, sizler de tapularınıza sahip olacaksınız. Ardından ister vatandaşımız kendi yapar; isterse bir müteahhit ile anlaşır, isterse de TOKİ eliyle buraları dönüştürebiliriz" diye konuştu.

"Mahkeme süreci aleyhte sonuçlanmış olsa dahi harekete geçeceğiz"

Dumlupınar, Kazımkarabekir, Topağacı, İnkılap, Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu'yu kapsayan yaklaşık 1 milyon metrekare alanda devam eden davaların olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, " 2B kadastrosu yapılamayan parseller var. Mahkemenin sonuçlanmasını takip ediyoruz. Burada oturan vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Mahkeme süreci aleyhte sonuçlanmış olsa dahi harekete geçeceğiz. Tapu maliklerimize başka bir yerden taşınmaz göstereceğiz. Önerimiz kabul edilmeyebilir. O zaman da arazileri hazine mülkiyetine devredeceğiz ve 2B uygulamasıyla indirimlerimizi yapacağız. Tapularınıza süratle kavuşacaksınız. Bu konuda kadastro birimlerimiz çalışıyor. Dudullu Meydanı ve Osmangazi Millet Bahçesi çevresinde yer alan bölgeyi şehircilik açısından yeniden ele alıyoruz. Yerinde dönüşüm yaparak; burada da, sizlere yaraşır yaşanabilir alanlar oluşturacağız. Son olarak, çok yoğun bir nüfusa sahip olan Çamlık'ta şehrin merkezinde bulunan 50 bin metrekare yeşil alanı, malikleri ile anlaşmak suretiyle hazineye kazandıracağız, millet bahçesi olarak sizlerin, Ümraniye'nin İstanbul'umuzun, Herkesin İstanbul'unun hizmetine sunuyoruz. Daha güzel bir Ümraniye için çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Ümraniye'miz için, İstanbul'umuz için tüm bu müjdelerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“Hekimbaşı mahallemizde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi tam 40 bin 270 metrekare alanı kapsıyor”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, “Biz zor olana yani inşa etmeye, imar etmeye, ihya etmeye talibiz. Bugünkü törenimiz rüştümüzün ispatıdır. Malumunuz 715 hektarlık 6 mahalleyi kapsayan alana sahip, orman vasfında olan ve tapu alma imkanı bulunmayan 2B bölgelerinde vatandaşlarımız tapularına kavuştu. Ardından yaptığımız imar planlama çalışmaları tüm engellemelere ve davalara rağmen 2021 yılında büyük oranda tamamlandı. Artık dönüşüm zamanı, Hekimbaşı Mahallemizde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi tam 40 bin 270 metrekare alanı kapsıyor. 288 malik ile 85 gün gibi kısa bir sürede 3'te 2 çoğunluk sağlanarak 111 adet riskli yapının yıkımı gerçekleştirildi. Buradaki projemiz 591 adet konut ve 28 adet ticari ünite olmak üzere toplam 619 bağımsız bölümden meydana geliyor. Tabii bizim buradaki planlamamız daha erken tarihlerdeydi. Şubat ayında yapmayı planladığımız temel atma törenimizi 11 ilimizi etkileyen Asrın Felaketi nedeni ile erteledik. Bütün imkanlarımızı seferber ederek deprem bölgesinin yardımına koştuk. Ve Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 512 konteynerlik bir yaşam merkezi kurduk. Bu kentimizin içerisinde depremzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal market, eğitim kültür alanı, mescit, kafeterya, sağlık ocağı, kuaför ve çamaşırhane yaptık. Bu felaket nedeniyle ertelediğimiz temel atma törenimizi yapmak da bugüne nasip oldu'' ifadelerini kullandı.