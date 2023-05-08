Bakan Kurum'dan Giresunlulara müjdeler

Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beykoz'da Giresunlularla buluştu. Bakan Kurum, “Giresunlu hemşehrilerimiz için Giresun Kültür Evi'ni yapıyoruz. Yine bu alanda bir mesire alanı yapacağız. Orada hem Giresun hem de Beykozlu kardeşlerim gezmeye gelip güzelliklerinden istifade edecek. Buranın ismi Giresunlu kahramanlarımızın ismi olacak. Giresun 42'nci ve 47'nci Gönüllü Alayları ve Milli Mücadele alanı olacak'' dedi.

Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beykoz'da Giresunlularla buluştu. Giresunlulara müjde veren Bakan Kurum'a Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti. Bakan Kurum konuşmasında, "Bereketli ve değerli bir şehre, Giresun'a, Giresunlu kardeşlerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Emin olun nerede Giresunlu kardeşlerimizin bir ihtiyacı varsa biz hep orada olduk. Bugüne kadar Piraziz'ten Doğankent'e, Bereli'den Tirebolu'ya, Bulancak'tan Eynesil'e kadar Giresunumuzun dört bir yanına hizmet ettik, eser verdik. Görelemizde yine hizmetlerimizi yaptık. Bugün sadece bizim bakanlığımız Giresunumuzda sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı yatırımlarına kadar 1,5 milyar liralık 24 projemizle aşkla, azimle, kararlılıkla hizmetlerimizi yürütüyoruz. Tam 3 bin 764 sosyal konutumuzu bitirdik. Donatıları, yeşil alanları, okulları, parklarıyla Giresunlu kardeşlerimize teslim ettik. Ama durmak yok, yine devam ediyoruz. TOKİ'mizle 619 konutumuzun, köy evlerimizin yapımını da aşkla, sevdayla devam ettiriyoruz. Dediler ki ‘Tamam bu konutları yaptınız ama İlk Evim, ilk İş Yerim, İlk Arsa projesini Giresun'a da yapacak mısınız?' Yapmaz mıyız? Giresun'a da bu proje kapsamında bin 550 konut inşa edeceğiz. Kardeşlerimiz ev sahibi olsun diye yine 2 bin konut yapılacak arsamızı da sizlerin hizmetine sunacağız" dedi.

"Beykoz'un her mahallesinde yıllardır imar planlarına dair çalışmalar yapıyorduk''

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, "Giresun'a yeşili katmak için de 52 bin metrekarelik iki millet bahçesini, Giresunumuza, Bulancak'a armağan ediyoruz. Bulancak Millet Bahçemizi, Giresun'un hemen girişinde Selahattin Camii'nin yanındaki bütün çarpık binaları kaldırdık. Vatandaşlarımıza bedellerini ödedik. Şanlı Giresun'a girerken bahçelerin, parkların içinden girsin dedik. Ve orayı bir millet bahçesine çevirdik. İçinde kütüphanesi, kıraathanesi, otoparkı, camimize gelen kardeşlerimizin araçlarını bırakacakları otoparkına kadar her yeri düzenledik. Şimdi yine Giresunsporumuzun yeni stadını tamamladık, hizmete açtık. Bizden bu alana Giresunlu kardeşlerimiz ‘bir Giresun Kültür Evi istiyoruz' dediler. ‘Ailelerimizle piknik yapalım, o regülasyon alanında, yeşilin içinde, ağaçların gölgesinde bir mesire alanı istiyoruz' dediler. Şimdi sözümüzü veriyoruz. Giresunlu hemşehrilerimiz için bu alana Giresun Kültür Evi'ni yapıyoruz. Yine bu alanda bir mesire alanı yapacağız. Orada hem Giresun hem de Beykozlu kardeşlerim gezmeye gelip güzelliklerinden istifade edecek. Buranın ismi Giresunlu kahramanlarımızın ismi olacak. Giresun 42'nci ve 47'nci Gönüllü Alayları ve Milli Mücadele alanı olacak. Yine müjdemiz var. Beykoz'un her mahallesinde yıllardır imar planlarına dair çalışmalar yapıyorduk. Sözümüzü tuttuk. Toplamda 90 milyon metrekare alanda Akbaba'dan Riva'ya, Cumhuriyet'ten Soğuksu'ya, Anadolu Feneri'nden Mahmut Şevket Paşa'ya, Dereseki'den Görele'ye kadar 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı. Hayırlı uğurlu olsun'' diye konuştu.