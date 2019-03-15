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Bakan Kurum'dan Kapalıçarşı esnafına ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan ile birlikte Kapalıçarşı esnafını ziyaret ederek, restorasyonu yapılan çatıda incelemelerde bulundu.


Yerel seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı esnafını ziyaret eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kayan da eşlik etti. Kapalıçarşı esnafıyla sohbet eden protokol, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Esnafla samimi bir havada sohbet eden Bakan Kurum ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, ardından yönetim binasına geçti. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Bakan Kurum'a hat hediye etti. Daha sonra restorasyonu biten Kapalıçarşı'nın çatısında incelemelerde bulunan protokol, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kapalıçarşı esnafına hayırlı işler diyerek ayrılan Bakan Kurum, sokakta bulunan kestaneciden de kestane aldı.

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