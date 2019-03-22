Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “El ele, gönül gönüle vereceğiz”

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplumun tüm kesimleriyle el ele, gönül gönüle vererek 2019 yılında gönül köprüleri kuracaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, ‘2019 Gönüllülük Yılı' kapsamında gençlere yönelik gönüllülük faaliyet programına ilişkin Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde toplantı düzenlendi. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bakanlık olarak 2019'u 'Gönüllülük Yılı' ilan ettik. Toplumumuzun tüm kesimleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele, gönül gönüle vereceğiz ve 2019 yılında gönüller kuracağız. Gençlerimizin potansiyelini ortaya koyma açısından, bir takım toplumsal ihtiyaçlarda gençlerimize imkan tanıma açısından çok güzel faaliyetlere imza atacağız. Tüm kuruluşlarımızla çok verimli bir toplantı oldu. Bundan sonraki süreci çok hızlı el birliği ile yöneteceğimize, gönül faaliyetleri kapsamında sağlıktan eğitime, kütüphanelere, edebiyata, şiire kadar pek çok alanda gönüller kurarak çok önemli projeleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hayırsever bir toplumuz, dünyanın en cömert ülkesiyiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 8.1 milyar Dolar harcamamız var. İnşallah gönüllülük faaliyetleri kapsamında da daha kurumsal bir şekilde çok daha ileriye gönüller kurarak yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin hayırseverlikle, iyilikle ilgili çok güzel duyguları olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, “Gençlerimiz, atalarımızdan miras aldığımız bu iyilikseverliği daha yukarılara taşıma ve gelecek nesillere emanet etme konusunda heyecanlılar. Gençlerimizle her buluşmamızda bunu görüyorum” diye konuştu.